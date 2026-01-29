6 días y 9 horas: el tiempo que perdieron los bogotanos durante 2025 debido al tráfico

Trancones y alto flujo vehicular en la ciudad de Bogotá Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

Tom Tom Traffic Idex, empresa especialista en tecnología de mapas y ubicación, publicó el más reciente informe del índice de movilidad de 2025, que midió los niveles de congestión, la velocidad media y los tiempos de viaje por kilómetro en la red vial mundial.

“Esta información permite a gobiernos y empresas comprender mejor la evolución del comportamiento del tráfico y el impacto del movimiento de personas y mercancías a lo largo del día”, destacó Tom Tom.

Los resultados confirmaron una clara tendencia al alza: la congestión global ha aumentado 5 puntos porcentuales, pasando del 20 % al 25 % y Colombia no se queda atrás. De acuerdo con el estudio, es el país de Sudamérica con más congestión vehicular, cercano al 50 %, por encima de naciones como Perú y Chile.

Bogotá, una ciudad que va lento

Bogotá es la séptima ciudad con mayor tráfico a nivel mundial, aumentando en más de 7 puntos porcentuales la congestión frente a 2024. Eso se traduce en que el tiempo promedio de viaje para un recorrido de 10 kilómetros es de 31 minutos y 45 segundos. Mientras que ese mismo viaje en horas de la noche aumenta a 42 minutos y 51 segundos.

Un impacto que, según el estudio, se traduce en perder un total de 6 días y 9 horas en el tráfico durante el año pasado. 20 minutos más que en 2024.

Si bien los más de mil frentes de obra con grandes proyectos de movilidad como la Troncal Avenida 68, calle 13 y el Metro de Bogotá prometen a largo plazo conectar más rápido a la ciudad, la realidad es que todos estos cambios aportan al deterioro de la salud mental de los bogotanos.

Según un estudio de la Universidad Manuela Beltrán, encontró que el 57,3 % de los 518 conductores encuestados reportó sentirse estresado; el 26,7 % frustrado, y el 8 %, ansioso, por cuenta de transitar en la ciudad.

“Normalmente la gente que está expuesta a embotellamientos puede desarrollar estrés crónico, porque son estímulos que generan ansiedad, frustración o ira, que van en detrimento de la salud mental y pueden, además, generar aislamiento social”, explica Luis Barragán, sociólogo de la U. Manuela Beltrán.

