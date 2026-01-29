Así quedaría el Multicampus Universitario de Kennedy tras acuerdo entre Gobierno y Distrito

Render de la proyección de los nuevos edificios Multicampus Kennedy. Foto: Atenea

En un nuevo acuerdo entre el Distrito y la Nación, avanzan los planes para hacer realidad los multicampus universitarios de Suba y fortalecer el de Kennedy. Luego de que el Gobierno anunciara financiación para seguir en marcha con los diseños, el Ministerio de Educación anunció la instalación de las mesas técnicas entre las entidades para definir el futuro de las obras y el reforzamiento para más de 8.000 estudiantes.

Los multicampus hacen parte de una iniciativa financiada por la Nación con suelo de Bogotá y apoyo de la Secretaría de Educación del Distrito y la agencia Atenea. El objetivo ha sido abrir oferta pública en zonas en donde históricamente no ha habido instalaciones universitarias de este tipo. Aunque en Kennedy funciona desde 2019 el primer multicampus universitario de Bogotá, el espacio carece de infraestructura definitiva para atender la creciente demanda en esta localidad.

Mientras avanzan las reuniones para definir la licitación de la obra, cuyos estudios ya están adelantados (a diferencia del Multicampus Suba), el Ministerio de Educación adelantó la primera reunión del año destinada a la articulación interinstitucional y con la comunidad para garantizar los avances. Como resultado, se acordó el compromiso de instalar formalmente una mesa técnica del Multicampus, que agrupará al Gobierno Nacional, el Distrito Capital, las instituciones de educación superior públicas y la comunidad estudiantil y de la zona.

¿Cómo es hoy en día el Multicampus Universitario de Kennedy?

Ubicado en el barrio El Tintal, en predios del Dadep, se abre la UPK (Universidad Pública de Kennedy), el primer multicampus universitario público en Bogotá. Aunque existe desde 2019, solo desde 2022 cuenta con un edificio nuevo en concreto y un auditorio, donde el grueso de las aulas se mantiene en estructuras modulares, las cuales hoy se quedan cortas para las necesidades educativas del sector.

Lo curioso es que la aulas modulares aún tienen mayor capacidad que el nuevo edificio, pues este último cuenta con una biblioteca y laboratorios que ocupan mayor espacio, pues estos no pueden instalarse en las estructuras temporales.

Benjamín Quintero, quien trabaja allí desde que entró en operación, cuenta que la iniciativa nació en 2015, en la alcaldía del hoy presidente Gustavo Petro. “Arrancó como solución temporal. La idea nunca fue que esto se quedara así. Era una forma de empezar a traer educación superior pública a Kennedy, mientras se pensaba algo más grande y definitivo”.

Las tres instituciones que operan el campus son la Universidad Pedagógica Nacional, el Colegio Mayor de Cundinamarca y la Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central (ETITC). Al cierre de 2025, el multicampus de Kennedy tenía 1.818 estudiantes y ha generado una promoción de cerca de 49 graduados.

¿Cómo se proyecta con las obras?

Este proyecto avanzó en la estructuración en conjunto con la Financiera de Desarrollo Nacional (FDN). Busca integrar la oferta educativa pública con un nuevo edificio en ‘H’ que beneficiará a 8.000 estudiantes.

Contará con más de 100 aulas y laboratorios, así como 243 espacios académicos y de bienestar. El Ministerio de Educación ha aportado COP 8.224 millones para la estructuración integral del proyecto y en la actualidad se avanza en los entregables que conforman el paquete documental con el que se procederá a la contratación de las obras.

