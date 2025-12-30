6 mil mujeres gestantes en Bogotá ya están protegidas contra el virus sincitial respiratorio

Las mujeres ya han sido inmunizadas contra la bronquiolitis por el Virus Sincitial Respiratorio (VSR), protegiendo de manera anticipada a sus futuros bebés. EFE/ Pedro Bazil Foto: EFE - Pedro Bazil

Desde el 21 de noviembre y hasta la fecha, más de 6.000 gestantes decidieron proteger a sus hijos con la aplicación de la vacuna contra el virus sincitial respiratorio (VSR), la principal causa de bronquiolitis y una de las mayores causas de hospitalización en menores de seis meses.

Recomendada por la OMS, la OPS y autoridades regulatorias internacionales, la evidencia ha demostrado que la vacunación a partir de la semana 28 y hasta la 36 de embarazo, protege desde el nacimiento gracias a la transferencia de anticuerpos de la madre al bebé.

Con estas buenas cifras, la Secretaría de Salud mencionó que no baja la guardia e insistió en que el esfuerzo debe intensificarse, pues aún hay mujeres pendientes por vacunar hasta finales de febrero de 2026. Un periodo determinante para evitar casos graves durante el primer pico respiratorio que suele comenzar en marzo y extenderse hasta abril, mayo e incluso junio.

Cabe recordar que esta vacuna hace parte del primer componente de una estrategia híbrida que implementará el Distrito para enfrentar la bronquiolitis producida por el VSR.

Próximamente, y de manera complementaria, la ciudad recibirá anticuerpos monoclonales destinados también a la protección de la primera infancia frente a infecciones respiratorias grave. Esta combinación de vacunas y anticuerpos permitirá ampliar la cobertura de protección y avanzar hacia un modelo más robusto e integral de prevención de las infecciones respiratorias graves.

De acuerdo con los datos técnicos del Distrito, Bogotá evidencia importantes avances en vacunación materna: 69.6 % de cobertura en influenza, un 94.6% en Tdap (tétanos, difteria y tosferina) y un reporte de cero eventos adversos graves asociados a los biológicos, lo que confirma la seguridad del esquema.

¿Dónde vacunarse?

La Secretaría de Salud informó que dispone de más de 200 puntos de vacunación habilitados en la ciudad.

Para consultar la ubicación, dirección y horarios puede ingresar a este link y descargar el pdf con toda la información: saludcapital.gov.co/Documents/Covid_S/Puntos_vacunacion.pdf

