70 años del Jardín Botánico: celebración continúa con agenda ambiental y académica

Este jueves 2 de octubre, el Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis, en alianza con la Fundación Alejandro Ángel Escobar, celebrará un evento especial para conmemorar los 70 años de trayectoria del Jardín y los 20 años del Fondo de Becas Colombia Biodiversa, una iniciativa pionera en el apoyo a jóvenes investigadores que han dedicado sus estudios a la biodiversidad del país.

La jornada, que se desarrollará entre las 9:00 a.m. y las 5:00 p.m. en el Biodiversario del Jardín Botánico, será de entrada libre, con aforo limitado y registro previo. El evento reunirá a destacados científicos, académicos y líderes ambientales del país y del exterior, con el propósito de promover el diálogo entre la ciencia, la conservación y las transformaciones sociales necesarias para afrontar los desafíos ambientales de la actualidad.

Diálogo con referentes internacionales

El conversatorio inaugural contará con la participación de la bióloga Brigitte Baptiste, actual rectora de la Universidad EAN y referente en temas de diversidad y sostenibilidad. Estará, además Cristian Samper, director general y líder de soluciones para la naturaleza en Bezos Earth Fund, quien ha desempeñado un papel clave en la biología de la conservación ambiental a nivel global.

Esta conversación será moderada por Adriana Soto Carreño, secretaria distrital de Ambiente.

Ciencia para la transformación verde

En un segundo momento, se desarrollará el panel “La transformación verde de Bogotá a través de la investigación”, con la participación de María Claudia García Dávila, directora del Jardín Botánico, y Emilio Rodríguez, director de Gestión Ambiental de la Secretaría Distrital de Ambiente. Este espacio permitirá conocer los avances y retos en la articulación entre la ciencia, la ciudad y la sostenibilidad urbana.

Asimismo, se presentará el espacio “Diez historias que transforman”, en el que se destacarán proyectos liderados por jóvenes investigadores que accedieron a las becas Colombia Biodiversa. Desde su creación, el Fondo Colombia Biodiversa ha respaldado a 176 estudiantes de pregrado y maestría de distintas regiones del país en instituciones públicas y privadas.

Este encuentro busca consolidar una visión compartida entre el conocimiento científico, las políticas públicas y la acción social, en un momento clave para el futuro ambiental de la ciudad y el país.

Recuerde que si bien la entrada es libre requiere un registro previo, el cual puede realizar a través de este enlace.

