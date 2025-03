“A la quiebra”: subcontratistas del Metro exigen al consorcio chino pagar deudas

Según la Empresa Metro de Bogotá, el concesionario Metro Línea 1 S.A.S. les informó desde hace varias semanas, que han celebrado contratos con más de 200 subcontratistas. Foto: Gustavo Torrijos Zuluaga

Aunque la obra de la Primera Línea del Metro de Bogotá roza el 50 % de avance e incluso el alcalde presentó el primero de los trenes, llegaría en septiembre, empresarios que fueron subcontratados por el consorcio chino Metro Línea 1 (ML1), empresarios dicen restar al borde de la quiebra, ya que el concesionario no ha cancelado millonarios pagos desde el año pasado.

Así lo contaron en entrevista a Caracol Radio, quien habló con al menos cuatro afectados de todo tipo: instalaciones, perforaciones, transporte, entrega de maquinaria y otras actividades. Francisco Ríos, socio y coordinador de proyectos de la empresa TESA INGENIERÍA S.A.S, aseguró que brindó el trabajo de instalación de una red de tuberías eléctricas en la Av. Ciudad de Cali con Villavicencio, frente al Portal de Las Américas. Dice que el proyecto se desarrolló entre septiembre y octubre y de los $150 millones que costaba todo el servicio, les deben $63 millones. “Desde que se facturó en octubre, no nos han pagado”, dijo al medio radial.

A este caso se suma, Malky Alvarado, gerente y representante legal de la empresa Logística y Transportes MJ S.A.S., proveedores de transporte con volquetas y alquiler de maquinaria amarilla. “Nosotros cumplimos al 100 %. Está respaldado en recibos y actas que se generaron desde septiembre, octubre y noviembre de 2024″. Denuncia que les deben cerca de 100 millones de pesos. “Es significativo para nuestra empresa. Nos dicen que la Empresa Metro no se ha generado los pagos a nuestro cliente (la concesión) y han hecho promesas de pago, pero no les han cumplido”.

Por otro lado, Edisson Granada, representante legal y gerente de Geotan S.A.S, empresa dedicada al servicio de topografía, manifestó: “Nosotros hicimos la localización de todos los diseños de las redes. Hasta donde tienen que excavar, dejar los tubos. Hacemos el proceso técnico de la obra. Cumplimos con todo. Son obras que son tangibles”, aseveró.

Granada detalló que “cuando vamos a hacer las actas, me enredan y me dicen que falta una coma, que falta un archivo que no tomamos en la fecha que era. Nos están enredando para no pagarnos. Me adeudan más de $130 millones de pesos. Eso me está afectando demasiado. Estamos casi al borde de la quiebra”.

El caso de Fredy Ramos no es distinto. Tiene una empresa de alquiler de equipos de maquinaria amarilla, prestando sus servicios en la Av. Ciudad de Cali con Villavicencio, desde mayo de 2024. “Desde octubre no nos volvieron a pagar. Seguimos esperando. Me adeudan más de 300 millones de pesos”.

¿Qué responde la Empresa Metro de Bogotá?

Según conoció Caracol Radio, el consorcio Metro Línea 1 (ML1), respondió que les adeudan “6 millones de dólares y que incluye un monto de compensación cercano a los 2.4 millones de dólares, por los perjuicios derivados de las demoras”.

Sin embargo, la Empresa Metro de Bogotá, respondió a través de un comunicado que “a la fecha y de acuerdo con el seguimiento a los compromisos del concesionario, no hay cuentas pendientes y está al día con los pagos”.

“Es preciso indicar que los contratos suscritos por Metro Línea 1 S.A.S. cuentan con cláusulas claras de solución de controversias, que en caso de que a la terminación del contrato haya diferencias entre las partes, estas podrán hacer uso de los mecanismos e instancias legales ya definidas por ellas, sin afectar la construcción del proyecto Línea 1 de Metro de Bogotá ni impactar el cumplimiento de los compromisos del Concesionario con la ciudad de Bogotá”, añadieron.

La EMB, le recordó a los subcontratistas del consorcio que tengan algún inconveniente relacionado con los pagos, enviar un correo electrónico a la dirección contactenos@metrodebogota.gov.co “para remitir directamente al Concesionario ML1 y sean atendidas sus peticiones”.

Por ahora, Francisco, Malky, Edisson y Fredy, siguen esperando el pago que les deben, luego de asegurar que cumplieron con lo firmado.

