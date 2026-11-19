La inseguridad que enfrentan los establecimientos comerciales de algunos sectores de Bogotá volvió a quedar en evidencia con un nuevo atraco en el barrio Quinta Paredes, en la localidad de Teusaquillo. Dos hombres ingresaron a un restaurante el martes 17 de noviembre, amenazaron a los comensales y trabajadores con armas de fuego y se llevaron sus pertenencias. El asalto quedó registrado en las cámaras de seguridad del establecimiento que registraron los largos segundos de angustia que vivieron las víctimas.

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A mano armada y en plena hora de almuerzo: así robaron un restaurante en Bogotá

En las imágenes se observa cómo uno de los asaltantes, que cubría parcialmente su rostro con una gorra, saca un arma de fuego y amenaza a un grupo que estaba departiendo en una mesa. Su cómplice, que se instala en la entrada del sitio, hace lo mismo desde otro punto del restaurante, mientras los comensales intentan protegerse.

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Con la advertencia de disparar si los presentes no seguían sus órdenes, los delincuentes comenzaron a recoger las pertenencias de las víctimas. Luego, uno de ellos avanzó hacia el fondo del establecimiento y golpeó en la cabeza a uno de los trabajadores para obligarlo a tirarse al piso. Repitió la agresión contra otra persona y también la despojó de sus objetos personales.

Durante el robo, los hombres ordenaron a los presentes que permanecieran quietos y se arrojaran al suelo. En medio de las amenazas, tumbaron mesas y sillas, mientras los comensales buscaban resguardarse.

#INSEGURIDAD 🚨 Más de doce personas que almorzaban en restaurante de Quinta Paredes, loc/Teusaquillo (Bogotá), fueron víctimas de atraco masivo perpetrado por dos delincuentes armados el pasado 17NOV, generando alarma e indignación entre los ciudadanos y comerciantes del sector. pic.twitter.com/94BsZm0nam — Colombia Oscura – Horus (@horusperegrinus) November 18, 2026

Después de recorrer el establecimiento, los dos hombres salieron del restaurante y escaparon en motocicletas en las que otros dos cómplices los esperaban a las afueras. Se estima que se llevaron las pertenencias de unas 13 personas.

Por ahora las autoridades no se han pronunciado oficialmente sobre el hecho.

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