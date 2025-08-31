A partir de hoy cierran puentes de la intersección Puente Aranda: desvíos y rutas

Puentes de la Carrera 50 y la calle 13 con Av. Américas. Foto: IDU

A partir de hoy, los dos puentes vehiculares de la intersección Puente Aranda, que conectan la Av. Américas con la carrera 50 y la calle 13, serán inhabilitados para comenzar su proceso de demolición.

Para realizar esta labor y así darle paso a una glorieta de tres niveles que se construirá en lugar de los puentes, el IDU y la Secretaría Movilidad autorizaron el cierre de los puentes y la implementación de desvíos y nuevas rutas en la zona.

El objetivo del Plan de Manejo del Tránsito reside en hacer menos traumático el impacto en movilidad por cuenta de la inhabilitación del puente.

Desvíos vehiculares calle 13

De occidente a oriente (línea azul, mapa 1)

Los conductores deben seguir la calzada lenta. Los vehículos livianos podrán tomar el carril de contraflujo, por el costado norte (de la calle 13) a la altura de la carrera 56, y reingresar a la vía de la glorieta provisional que los conectará por la calle 13 o la avenida de Las Américas con el oriente.

Además, podrán continuar por el tramo de contraflujo de la calle 13, desde la carrera 50, para seguir al norte por la carrera 46 y conectar con la avenida de Las Américas. De oriente a occidente (línea morada, mapa.

De oriente a occidente (línea morada, mapa 1)

Se podrá desviar por la carrera 43 hacia el norte, justo en la esquina de Vinos y Bodegas Añejas, tomar la avenida de Las Américas y continuar por esta vía, o por la calle 13, al occidente.

De norte a occidente u oriente (línea verde, mapa 1)

Los conductores que se desplacen de norte a sur por la carrera 50, y quieran ir al oriente u occidente de la ciudad, deben tomar la calle 14 al occidente y desviar por la carrera 54 al sur, para salir a la calle 13.

Desvíos vehiculares Av. Américas

De occidente a oriente (línea azul, línea café –alterno-, mapa 2)

Los conductores que transiten por la avenida de Las Américas podrán cruzar de occidente a oriente, conectándose a través de la glorieta de seis carriles. Desde la avenida Las Américas también podrán tomar la calle 6 al oriente por su conexión habitual.

Además, hay un desvío alterno (línea café) en la carrera 56 al sur, tomando luego la calle 5a al oriente hasta llegar a la carrera 42c para seguir al norte, y en la calle 6 girar al oriente para conectar por la carrera 43 nuevamente con la avenida Las Américas.

De occidente a norte (línea verde, mapa 2)

Para quienes van desde el occidente de la avenida Las Américas y quieren dirigirse al norte, podrán hacer un retorno a la altura de la carrera 53 f, para incorporarse al norte por la carrera 56, girar a la derecha (oriente) por la calle 17, y luego salir a la carrera 50.

De occidente a sur (línea negra, mapa 2)

Para ir de occidente a sur desde la avenida Las Américas se podrá seguir la ruta habitual tomando la carrera 50. De oriente a occidente (línea morada, mapa 2) Por la avenida Las Américas hay dos opciones para dirigirse de oriente a occidente: la primera, a la altura de la carrera 46, se podrá tomar la calzada lenta y seguir por la calle 13, o tomar, desde ese mismo punto, la calzada rápida para salir nuevamente a la avenida de Las Américas.

De oriente a norte (línea naranja, mapa 2)

Para desviarse de oriente a norte por Las Américas, se podrá hacer el recorrido habitual por la carrera 50.

De sur a oriente (línea azul oscuro)

Además, quienes se desplacen desde el sur por la carrera 50, y quieran ir al oriente, pueden seguir las rutas y conexiones habituales tomando la calle 6 o la calle 13 en la glorieta provisional.

Cambios de sentido vial

La carrera 56 entre las avenidas de Las Américas y la calle 17 (atravesando la calle 13) quedará solamente para transitar de sentido sur - norte. La calle 14, entre carreras 52 y 54, será para transitar en sentido oriente - occidente. Por su parte, la carrera 47, entre calle 12 y la avenida calle 13, cambiará a doble sentido de circulación. La carrera 44, entre la avenida calle 13 y la calle 17, cambiará a doble sentido de circulación; y la carrera 43, entre la calle 13 y la avenida de Las Américas, tendrá sus dos calzadas en sentido sur - norte.

Transporte público

Los buses de TransMilenio no tendrán afectación en su operación, y contarán con carriles exclusivos. Por su parte, las rutas de TransMiZonal también continuarán prestando su servicio por este sector de la ciudad en los paraderos y desvíos asignados para su tránsito seguro; se garantizará el paso seguro peatonal y de ciclistas, mediante senderos provisionales, que se ajustarán a la nueva geometría y se regularán mediante controles semafóricos.

