A prisión cuatro señalados de transportar 93 kilos de marihuana en vías de Cundinamarca

En una de las carreteras más transitadas de Cundinamarca, las autoridades hicieron un hallazgo que encendió las alertas: una camioneta que avanzaba rumbo a Bogotá llevaba ocultos más de 93 kilos de marihuana.

La captura ocurrió el 20 de noviembre, a la altura de Nilo (Cundinamarca), donde las autoridades interceptaron una camioneta en la que, al parecer, los cuatro transportaban cuatro bolsas de fique que contenían 39 paquetes envueltos en plásticos negros. Un análisis químico preliminar determinó que se trataba de marihuana, con un peso neto de 93,3 kilos.

Los señalados fueron identificados como Freider Jean Carlos Montejo Camacho, Camilo Andrés González Cantor, Leni Santiago Torres Orjuela y Sara Sofía Ordoñez Gámez. Un fiscal de la Unidad de Reacción Inmediata (URI) de Girardot les imputó el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, cargos que ninguno aceptó.

Durante el procedimiento judicial también fueron incautados el vehículo, cinco celulares y dos motocicletas en las que se movilizaban tres de los procesados, elementos que quedaron bajo custodia mientras avanza la investigación.

Este hallazgo en Cundinamarca se suma a una tendencia que las autoridades han venido advirtiendo en las últimas semanas: las rutas del narcotráfico se están diversificando.

Judicializan a banda que vendía droga impregnada de gasolina

Recientemente, otras dos bandas dedicadas al narcotráfico fueron judicializadas por la Fiscalía. Una de ellas, llamó la atención no solo por comercializar las drogas a pocos metros de dos colegios de preescolar de Suba, sino además, las impregnaban con gasolina.

Conocida como ‘Los Perseo’, esta estructura criminal se dedicada al tráfico de estupefacientes en los barrios La Gaitana, Tibabuyes, Occidental Carolina y Berlín (Suba). En 11 allanamientos realizados por la Policía, lograron la captura de 12 integrantes por concierto para delinquir agravado en concurso con tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

Un detalle que llamó la atención de la Fiscalía fue que, durante las interceptaciones, se escucharon a los integrantes de la banda delincuencial, indicar que algunos de los paquetes de droga contenían gasolina “para aumentar los efectos” del estupefaciente.

