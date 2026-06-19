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A prisión dos hombres investigados por presuntos abusos contra menores en Soacha

Dos hombres fueron enviados a prisión por su presunta responsabilidad en abusos contra dos menores de edad en Soacha.

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Redacción Bogotá
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20 de junio de 2026 - 01:05 a. m.
Los procesados permanecerán en prisión mientras avanzan las investigaciones de la Fiscalía.
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Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos
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Un juez de control de garantías ordenó cárcel contra dos hombres que habrían cometido delitos sexuales que afectaron a dos menores de edad en Soacha. De acuerdo con la entidad, los casos ocurrieron en hechos aislados en los barrios La Capilla y Villa Sandra. Las investigaciones permitieron recopilar elementos materiales probatorios que fueron presentados ante los jueces.

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El primer caso habría ocurrido entre agosto de 2025 y junio de 2026. Según la Fiscalía, un hombre es investigado por presuntamente vulnerar a una menor de 12 años en una vivienda del barrio La Capilla. De acuerdo con la investigación, el procesado habría aprovechado la relación de confianza que tenía con la víctima, hija de su compañera sentimental.

El segundo hecho se registró el pasado 14 de junio en una vivienda del barrio Villa Sandra. Según la Fiscalía, un hombre, que sería conocido de la familia de la víctima, fue judicializado por presuntas conductas que habrían afectado a una niña de 10 años.

Un fiscal de la Unidad de Reacción Inmediata (URI) de Soacha les imputó, según la presunta participación de cada uno, los delitos de acceso carnal abusivo con menor de 14 años y acto sexual abusivo con menor de 14 años. Ninguno aceptó los cargos durante las audiencias preliminares.

Los procesados fueron capturados por la Policía Nacional y deberán cumplir medida de aseguramiento en centro carcelario mientras avanza el proceso judicial en su contra. La Fiscalía reiteró el llamado a denunciar cualquier situación que amenace la integridad de niños, niñas y adolescentes.

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