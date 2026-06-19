Confeso feminicida de una mujer y sus dos hijas es condenado a más de 48 años de cárcel

Cristian Camilo Valencia aceptó los cargos imputados por la Fiscalía. Foto: Fiscalía Seccional Bogotá

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A 48 años y 10 meses de prisión fue condenado Cristian Camilo Valencia, confeso feminicida de tres mujeres en una vivienda de Bosa, sur de Bogotá. Las víctimas son Deisy Anaimer Granados Arboleda de 42 años; su hijas Karen Juliana Penagos Granados, de 20, y Santhal Daniela Penagos Granados, de 17 años de edad.

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El procesado, aunque aceptó los cargos, no recibió ninguna rebaja de pena, pues la Fiscalía apeló la dosificación de la pena al considerar que no es proporcional a la gravedad del crimen, cometido en un contexto de violencia intrafamiliar y de género.

“Una pena rebajada sería invisibilizar el fenómeno social que este delito busca combatir. Sería perpetuar la idea de que la vida de las mujeres vale menos”, fue uno de los argumentos del fiscal.

El caso

El caso salió a la luz la mañana de este martes 24 de marzo, aunque hay indicios de que el triple feminicidio pudo ocurrir horas antes. El brigadier general Giovanni Cristancho, comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, informó que las patrullas del barrio Atalayas recibieron una llamada al 123 reportando la desaparición de las tres mujeres.

Al llegar al lugar de los hechos, los uniformados encontraron la vivienda cerrada por dentro, por lo se requirió la atención de los Bomberos. “Un familiar de las víctimas alertó a los uniformados, quienes se acercaron, con el apoyo de Bomberos Bogotá, al inmueble”, aclaró el comandante.

En medio de la inspección al inmueble, la escena era desgarradora: el cuerpo de las tres mujeres yacía al interior del apartamento. Adentro también se encontró a un hombre con signos de envenenamiento. Se trataba del victimario, quien habría consumido un líquido para causar su muerte.

Nuevo feminicidio estremece a Ciudad Bolívar

El pasado sábado 13 de junio, en horas de la noche, la Policía Metropolitana de Bogotá atendió un hecho violento en el barrio Meissen, localidad de Ciudad Bolívar. El caso tenía como escena la habitación de una vivienda, donde yacía el cuerpo sin vida de una joven de aproximadamente 19 años.

La víctima fue identificada como Yuli Thalía Urueña, oriunda del municipio de Ortega (Tolima), quien había llegado a la ciudad para acompañar a su pareja y hoy, principal sospechoso del feminicidio.

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Su tía, Marcela Ureña, relató en entrevista con Noticias Caracol que el cuerpo de su sobrina aún permanece en Medicina Legal y desconocen el paradero del presunto agresor, a quien identificó como Darwin Ortiz.

Ureña relató cómo Yuli había sido víctima previamente de violencia de género, pues su pareja la mantenía encerrada en la vivienda y era controlador. “Él la seguía por todos lados. La agredía. Le tocó irse del pueblo. Pero la encontró. Es un hombre psicópata. Él se la trajo a Bogotá con mentiras y engaños, diciéndole que ya había cambiado. Y como ella quería terminar su colegio, se vino a la ciudad”.

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