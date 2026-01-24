A prisión señalado homicida de joven baleado por recuperar una gorra en Soacha

Detenido hombre señalado de matar a un joven por una gorra en Soacha en septiembre de 2025. Foto: Fiscalía

La captura y judicialización de un hombre señalado de asesinar a un joven en Soacha por una disputa alrededor de una gorra reavivó la discusión por un patrón que se repite en distintos puntos de la ciudad: robos menores que escalan rápidamente hasta desenlaces fatales.

El caso en cuestión ocurrió el 5 de septiembre de 2025 en una cancha de fútbol del sector Ciudad Verde, en el municipio de Soacha. Allí, según la investigación, un joven de 22 años intentó recuperar una gorra que le había sido hurtada minutos antes. La discusión rápidamente escaló y derivó en una riña y, en medio del forcejeo, el presunto agresor le disparó en tres ocasiones a la altura del cuello. Aunque la víctima fue trasladada a un centro médico, murió días después por la gravedad de las heridas.

Por estos hechos, un juez ordenó medida de aseguramiento en centro carcelario contra Michael Stiven Delgado Pérez, capturado el pasado 16 de enero e imputado por homicidio y porte ilegal de armas, cargos que no aceptó.

Este crimen se suma a otros episodios recientes en los que una gorra se convirtió en el detonante de una muerte violenta. Uno de los más recordados es el de Joan David Gómez Amortegui, de 19 años, asesinado en marzo de 2024 en inmediaciones del Portal Usme de TransMilenio. El joven, técnico en contabilidad y finanzas y trabajador en una empresa de cartón en Mosquera, había pactado la compra de una gorra a través de redes sociales. Tras pagar $300.000 y dirigirse a tomar un bus, fue abordado nuevamente por los mismos sujetos, quienes le robaron el objeto y lo apuñalaron en el pulmón. Murió antes de llegar a un hospital.

Por ese hecho fue capturado Cristian Sneyder Balaguera Ferrucho, también de 19 años, señalado como presunto coautor del homicidio agravado y el hurto calificado. La familia de la víctima ha insistido en que hubo fallas en la atención de la emergencia y reclama justicia, no solo por la agresión, sino por la falta de una respuesta oportuna que pudiera haber salvado su vida.

