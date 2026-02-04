Horarios del Dia sin carro en Bogotá 2026: ¿a qué hora empieza y a qué hora termina?

La jornada comenzará a las 5:00 a. m. y finalizará a las 9:00 p. m. Durante ese periodo no podrán circular carros ni motocicletas particulares, salvo las excepciones contempladas en la normatividad vigente. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Bogotá vivirá este jueves 5 de febrero de 2026 la versión número 28 del Día sin Carro y sin Moto. Entre las 5:00 a. m. y las 9:00 p. m., la jornada restringirá el uso de vehículos particulares y promoverá formas de movilidad más sostenibles. Aquí le contamos cómo moverse.

La medida, que se realiza cada primer jueves de febrero desde que fue aprobada en la Consulta Popular del año 2000, restringirá la circulación de carros y motocicletas particulares durante gran parte del día y contará con una operación reforzada del transporte público.

¿A qué hora empieza y termina el Día sin Carro y sin Moto?

La jornada se llevará a cabo entre las 5:00 a. m. y las 9:00 p. m.

Durante ese periodo no podrán circular automóviles particulares ni motocicletas, salvo las excepciones establecidas en la normatividad vigente.

Así operará el transporte público

Para garantizar la movilidad de quienes deben desplazarse por trabajo, estudio u otros motivos, el Sistema Integrado de Transporte Público (SITP) operará con normalidad y con refuerzos.

Transmilenio dispondrá toda su capacidad operativa, que incluye:

10.482 buses entre troncales, TransMiZonal, alimentación y duales

163 cabinas de TransMiCable en Ciudad Bolívar

Ese día, el sistema contará con:

353 rutas TransMiZonal

125 rutas alimentadoras

92 rutas troncales

10 rutas duales

Además, se extenderán las frecuencias en las horas pico y se mantendrá monitoreo permanente desde el Centro de Control.

Vehículos que no pueden circular

Durante la jornada no podrán circular:

Carros y motos particulares

Vehículos con permiso de pico y placa solidario

Vehículos de medios de comunicación con placa amarilla

Automóviles y motocicletas de academias de conducción

Vehículos híbridos o a gas

Taxis y transporte especial con placa terminada en 7 y 8

Transporte de carga, según las restricciones habituales del Decreto Único del Sector Movilidad 652 de 2025

En el caso del pico y placa solidario, el día será repuesto al final del periodo adquirido.

Vehículos que sí pueden circular

Están autorizados a circular:

Transporte público

Motocicletas de mensajería y domicilios

Transporte para personas con discapacidad

Vehículos de emergencia

Transporte escolar

Vehículos con capacidad para más de 10 pasajeros

Servicios públicos domiciliarios

Vehículos destinados al control de tráfico

Caravana presidencial

Vehículos de la Policía, Fuerzas Militares, organismos de seguridad y CTI

Vehículos diplomáticos y consulares

Motocicletas de vigilancia y seguridad privada

Vehículos asignados por la UNP

Vehículos eléctricos o de cero emisiones (incluidas motocicletas)

Carrozas fúnebres

Vehículos de control y mantenimiento del SITP

Transporte de valores

Recomendaciones para la ciudadanía

Las autoridades recomiendan planear los desplazamientos con anticipación, usar el transporte público, caminar o movilizarse en bicicleta, y consultar los canales oficiales para resolver dudas sobre excepciones o rutas disponibles.

La información oficial y actualizada puede consultarse a través de la Secretaría Distrital de Movilidad y los canales de atención del Distrito.

