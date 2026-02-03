Estado crítico de gramilla en El Campín frena eventos deportivos y musicales

Desde el IDRD se reiteró que el seguimiento al estado de la cancha será permanente y que el cumplimiento de los compromisos asumidos por el concesionario estará bajo vigilancia constante de la interventoría. La administración distrital insistió en que El Campín, como principal escenario del fútbol bogotano, debe ofrecer condiciones adecuadas para la competencia deportiva. Foto: Instituto Distrital de Recreación y Deporte

Un plan de choque inmediato, menos conciertos y seguimiento permanente. Esos fueron los compromisos asumidos por el concesionario del estadio El Campín, Sencia, luego de una visita técnica realizada este martes por el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD), que encendió las alertas por las condiciones actuales de la cancha.

La inspección se llevó a cabo tras varias advertencias emitidas desde mediados del año pasado por la interventoría del contrato de Asociación Público-Privada (APP), ante el deterioro visible de la gramilla del principal escenario deportivo de Bogotá.

¿Qué encontró la visita técnica?

El director del Instituto Distrital de Recreación y Deporte, Daniel García Cañón, explicó que el seguimiento al estado del campo se viene realizando de manera continua y que, tras la inspección más reciente, quedó claro que la cancha no responde hoy a la prioridad que debe tener el fútbol.

“El fútbol es la esencia de El Campín y hoy evidenciamos que el estado de la gramilla no es acorde con esa prioridad”, señaló el funcionario.

Durante la visita, el concesionario Sencia expuso las acciones adelantadas para recuperar el campo, luego de implementar un sistema de grama híbrida, una técnica utilizada en estadios de alto nivel a nivel internacional.

El proceso de recuperación de la cancha

Según explicó Mauricio Hoyos, CEO de Sencia, la empresa decidió mantener al mismo operador especializado que durante más de 16 años estuvo a cargo del mantenimiento del césped y, tras asumir la concesión, optó por un proceso de hibridación del campo.

Este procedimiento incluyó una intervención profunda en diciembre, cuando fue necesario retirar el 100 % de la grama para evaluar el anclaje del sistema híbrido y el estado del sistema de drenaje. La expectativa técnica era que enero —tradicionalmente un mes seco— permitiera una recuperación acelerada del césped, algo que no ocurrió debido a las lluvias constantes.

Desde el componente técnico, Juan Carlos Salamanca, de la firma Equiver, explicó que el proceso se ha ejecutado conforme a estándares internacionales, pero que las condiciones climáticas han retrasado la regeneración natural del campo. Por ello, actualmente se adelanta un plan de trabajo intensivo que incluye labores permanentes de poda, descompactación, secado, fertilización y recambio de grama en las zonas más afectadas.

Los compromisos que asumió Sencia

Tras la inspección, el concesionario asumió formalmente los siguientes compromisos:

Activar un plan de choque inmediato para intervenir las zonas más deterioradas del campo, con el objetivo de que el partido de Millonarios de este jueves se juegue en las mejores condiciones posibles. Sin embargo, la Dimayor ya anunció su cancelación, así como la de los dos próximos encuentros deportivos programados. Reducir los eventos no deportivos: durante los próximos dos meses solo se realizará un concierto en El Campín. Priorizar el fútbol profesional, buscando asegurar que Independiente Santa Fe y Millonarios disputen sus partidos locales —incluidos torneos internacionales como la Copa Libertadores y una eventual Copa Sudamericana— en una cancha adecuada.

Adicionalmente, Sencia informó que hasta el 27 de febrero se mantendrá una programación muy limitada de espectáculos no deportivos, con el fin de reducir la carga sobre la cancha mientras se estabiliza la gramilla. La empresa también anunció que el mantenimiento se realizará de manera continua, las 24 horas del día, los siete días de la semana, y que se instalará una mesa técnica con expertos nacionales e internacionales para ajustar el manejo del campo en escenarios de clima adverso.

Seguimiento del Distrito

Desde el IDRD se recalcó que el Distrito mantendrá un control estricto sobre el cumplimiento de estos compromisos. La administración del alcalde Carlos Fernando Galán exigirá que El Campín, como patrimonio del fútbol bogotano, cuente con una gramilla en condiciones óptimas y acordes con su importancia deportiva y simbólica para la ciudad.

“El seguimiento continuará y la prioridad será siempre el fútbol”, reiteró el director del IDRD.

Con este plan, el Distrito y el concesionario buscan recuperar la cancha y devolverle al estadio El Campín un campo que esté a la altura de los equipos, los torneos y la afición que lo habita cada semana.

