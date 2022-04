¿A qué renunció Jhonier Leal cuando rechazó el preacuerdo?

Jhonier Leal en audiencia pública se retractó de su responsabilidad en el homicidio de su madre y hermano. Foto: Fiscal

Luego de conocerse la decisión por parte de Jhonier Leal, de retractarse en el preacuerdo firmado con la Fiscalía y la aceptación de los cargos, el proceso ahora queda a la espera de una nueva audiencia que se realizará el próximo 20 de mayo.

El pasado 1 de febrero, Jhonier Leal había declarado su presunta inocencia frente al caso. Sin embargo, días después de esas primeras audiencias preliminares, cambio su versión y se declaró culpable de haber asesinado a su hermano, Mauricio Leal, y su madre, Marleny Hernández, razón por la cual se inicia un preacuerdo con la Fiscalía que le otorgaba una rebaja de hasta el 50% en su condena.

A pesar de esto, durante la audiencia en la que se pretendía avalar el preacuerdo, Jhonier intervino y aseguró que se sintió presionado por los cometarios de los medios de comunicación y las personas en las redes sociales frente a ese caso, lo que, según él, lo obligó a declararse culpable.

Además, indicó que siempre tuvo un buen obrar frente a su familia y negó haberle hecho algún daño. “Jamás he tocado a nadie de mi familia, señora juez, hoy gracias a Dios y a tantas oraciones que hemos hecho, las personas que me quieren y saben de mí, puedo decir que tengo una gran abogada, quien junto con su equipo y sin ningún tipo de interés me ha apoyado”, dijo Jhonier en su intervención.

¿A qué renuncio?

Lo que se había previsto en el preacuerdo respecto al tiempo en que Jhonier tendría que estar en prisión, indicaba que por haber aceptado los cargos durante la audiencia de imputación tenía derecho a una rebaja de hasta la mitad de la pena, por lo que se hablaba de 27 años y 6 meses, así como una multa de 250 salarios mínimos mensuales legales vigentes.

Sin embargo, con el giro del caso presentado hoy, Jhonier perdería dicho beneficio y de ser hallado culpable se tendría que someter a una condena completa, lo que significaría una pena de entre 45 a 50 años.

¿Qué sigue para el proceso?

Luego de los hechos ocurridos en esta reciente audiencia, y los cual dan un importante giro al caso, la juez tomo la decisión de aplazar la audiencia para el próximo 20 de mayo.

Johnier Leal se retractó del preacuerdo que firmó con la @FiscaliaCol pic.twitter.com/F0ELieixWT — Elmer José Montaña G (@elmermontana) April 22, 2022

Ante lo sucedido, Jose Élmer Montaña, abogado de la familia de Mauricio Leal, explico cuál sería el proceso a seguir por parte de la Fiscalía. “Ahora la Fiscalía va a radicar el escrito de acusación, no va a hacer ninguna negociación y como consecuencia del juicio al que será sometido, muy probablemente será condenado a 45 años de prisión, la pena que realmente merece por los crímenes de su señora madre y su hermano Mauricio Leal”, Indicó Montaña.

