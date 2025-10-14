Abandonan cuerpo sin vida y envuelto en una sábana en el sur de Bogotá

Agentes del CTI, realizan el levantamiento del cuerpo. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Un nuevo crimen se registró este martes 14 de octubre en la capital colombiana. Vecinos del barrio Villa Colombia, de la localidad Bosa, fueron quienes se toparon con la macabra escena de un cuerpo abandonado en vía pública. Tras la alerta de la comunidad, el CTI asumió la investigación.

Aunque Bogotá acaba de vivir el septiembre con menos homicidios en 22 años, los casos no merman en la ciudad. Solo entre enero y septiembre de 2025 se reportaron 873 casos de homicidios en la capital, tan solo tres menos que el mismo periodo del año anterior.

Sobre este nuevo hallazgo, el teniente Coronel, Óscar Chauta, comandante de la estación de Policía de Bosa, indicó: “en las últimas horas, y gracias al llamado de la ciudadanía, hallamos un cuerpo sin vida envuelto en una sábana. Estamos adelantando todas las investigaciones e indagaciones de modo, tiempo y lugar para esclarecer estos hechos”.

Ante el temor de la comunidad, las autoridades se comprometieron a reforzar los controles en esta área y dar con los responsables de abandonar este cuerpo. Entre tanto, la identificación de la víctima y las causas de la muerte, está a cargo del Cuerpo de Inspección Técnica.

¿Cuál es el panorama de homicidios en Bogotá?

Según el sistema SIEDCO de la Policía Nacional, entre enero y septiembre de 2025 se reportaron 873 casos de homicidios en la capital, lo que equivale a una leve disminución, teniendo en cuenta los 876 casos reportados en el mismo periodo de 2024.

La situación es más preocupante si se consideran otros indicadores: la extorsión, con 1.433 casos denunciados en lo que va del año, ha impactado fuertemente el comercio en localidades como San Cristóbal, Kennedy y Rafael Uribe Uribe.

El secuestro, por su parte, ha tenido un repunte alarmante, con 29 casos reportados en 2025, lo que representa un aumento del 222% frente al año anterior, de acuerdo con las cifras denunciadas recientemente en el Concejo por el cabildante del Centro Democrático Andrés Barrios.

