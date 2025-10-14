Bogotá lanza salvavidas a más de 1.300 tenderos con apoyo tecnológico

Hasta el momento, 63 tenderos y transformadores de alimentos ya recibieron equipos. Foto: Cortesía

La crisis de los tenderos de Bogotá es latente. Encuestas recientes indican que más del 80 % de pequeños negocios vieron sus ventas caer casi la mitad en el último año. En respuesta a este contexto, la Secretaría de Desarrollo Económico promueva una estrategia llamada ‘Evolución Productiva’, la cual es una iniciativa que busca impulsar tanto la competitividad, como la sostenibilidad de los pequeños negocios de la ciudad.

En ese sentido, según el Distrito, hasta el momento, 63 tenderos y transformadores de alimentos ya recibieron equipos y herramientas como: tablets, máquinas registradoras, bicicletas para domicilios, entre otros. Esperan que en los próximos meses la cifra suba a 1.300 beneficiarios.

“Evolución Productiva es un programa integral de la Secretaría de Desarrollo Económico que combina formación, asistencia técnica y entrega de herramientas y bienes productivos, con el propósito de fortalecer la economía social, promover la formalización y contribuir al crecimiento de los negocios en las plazas, barrios y sectores comerciales de todas las localidades de Bogotá”, aseguró Carolina Chica Builes, directora de Economía Rural y Abastecimiento Alimentario de la Secretaría de Desarrollo.

¿Cómo funciona la entrega?

Según indicó el Distrito, en este programa, cada beneficiario recibe elementos según las necesidades de su negocio. Entre las herramientas entregadas, destacan: canastillas, hornos microondas, mesas metálicas para la elaboración de alimentos. Implementos que esperan mejoren la operación y productividad de los establecimientos.

De la mano, también brindan un acompañamiento técnico en las instalaciones de cada unidad productiva, para asesorar a los comerciantes en la implementación de mejoras operativas y capacitación en temas, como:

Saneamiento.

Plan de negocios.

Mercadeo.

Vitrinismo.

Inclusión financiera.

Reducción de desperdicios y comercio electrónico.

Adicionalmente, para las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes), este programa facilita la gestión de autorizaciones de comercialización ante la autoridad competente y entrega equipos que mejoran la eficiencia de sus procesos.

Un programa necesario

Para este año, sondeos, como el que realizó Fenalco con 500 tenderos del país, dan cuenta de la crisis en las tradicionales tiendas de barrio. De acuerdo con la muestra, al menos el 80 % de este tipo de comercios vio sus ventas reducirse al menos 50 % durante el 2024.

Las transiciones del mercado de abarrotes en el último tiempo han modificado las reglas del juego. Las tiendas de barrio, que usualmente fueron el núcleo de abastecimiento para los hogares residenciales de los estratos 1, 2 y 3, están siendo desplazadas por otras alternativas. Asimismo, el crecimiento de la informalidad y, como último factor, los impuestos a algunos productos de venta frecuente en las tiendas, terminan por mermar las posibilidades de un tendero para generar utilidades, consolidar clientelas y sobrevivir.

Para este año, la Secretaría de Desarrollo Económico ya había previsto fortalecer las capacidades de 1.381 actores de la cadena de abastecimiento, de los cuales 1.251 cupos están destinados específicamente al fortalecimiento de las capacidades de los comerciantes minoristas de alimentos en Bogotá. Asimismo, para 2027, tiene como objetivo haber fortalecido a un total de 5.000 actores dentro de la cadena de abastecimiento de la ciudad, consolidando así su compromiso con el desarrollo económico y la mejora de la seguridad alimentaria en la región.

