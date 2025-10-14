Campamento de encapuchados obliga a evacuar Secretaría de Integración en Bogotá

Protesta al frente a entidades de Gobierno Nacional. Centro comercial San Martín. Foto: Archivo Particular

Convocadas por organizaciones sociales de todo el país, este martes 14 de octubre se llevan a cabo distintas muestras de protesta pacífica en al menos cinco sedes de entidades del Gobierno Nacional. En el centro internacional de Bogotá, tanto afuera como adentro del centro comercial San Martín, manifestantes levantaron carpas frente a la sede de la SAE.

Mientras las autoridades locales intentan dialogar con los protestantes y desbloquear las salidas del centro comercial, entidades como la Secretaría de Integración Social tuvo que evacuar a sus funcionarios y funcionarias.

Así se desarrollan las protestas en Bogotá este martes 14 de octubre

‘Aquí en la Lucha’ es como las organizaciones que se movilizan denominaron la manifestación. Sus motivos son “la crisis humanitaria que se viven en diversas zonas del país y una reforma urbana social”, señaló a La FM, Wilson Güiza, miembro de la Cumbre Social y Popular, manifestante en el centro comercial San Martín. Más organizaciones denuncian hechos de hostigamiento y demás, que refuerzan su protesta.

Desde las 9:00 de la mañana, las comunidades marcharon desde la U. Nacional a la Plaza de Bolívar, la Agencia Nacional de Tierras, Ministerio de Agricultura, Ministerio de Vivienda, y el Ministerio del Interior. En horas de la tarde grupos llegaron al Centro Comercial San Martín con el fin de manifestarse en la sede de la SAE.

Ante este hecho, a través de un comunicado, el Ministerio del Interior informó que no se establecerán mesas de diálogo mientras continúen las tomas de edificios. “La comunidad permanece al interior de las instalaciones y el equipo continúa en monitoreo externo”, informó la Secretaría de Gobierno.

Además, delegados de la Defensoría del Pueblo informaron que no ha sido posible establecer diálogo con los líderes de la manifestación, lo que ha dificultado conocer el pliego de peticiones.

¿Por qué evacuaron Integración Social?

Mientras las autoridades locales intentan mediar entre las solicitudes de los manifestantes y así levantar el campamento en el centro comercial, la Secretaría de Integración social evacuó su sede.

Roberto Angulo, jefe de esta cartera distrital, informó: “Por motivos de fuerza mayor nos vimos en la necesidad de dar la orden de evacuación de la sede del nivel central. La razón es por la presencia de personas encapuchadas que instalaron cambuches al lado del centro comercial San Martín y de esta forma bloquearon el edificio donde están nuestras oficinas (Cra. 7 con Calle 32)”.

