Bogotá

Abogada fue víctima de ‘cosquilleo’ en centro comercial: denunció ocultamiento de pruebas

Según la mujer, no le permitieron ver las cámaras de seguridad y una funcionaria habría firmado con una cédula falsa.

Redacción Bogotá
04 de marzo de 2026 - 08:03 p. m.
Mall plaza, el centro comercial donde según la víctima, sucedió el delito.
Foto: Mall Plaza
Un robo bajo la modalidad de cosquilleo ocurrió en las últimas horas dentro del centro comercial Mall Plaza, ubicado en la carrera 30 con calle 19. Así lo denunció su víctima, Marla Gutiérrez Alfonso.

A través de su cuenta en X, esta abogada relató que se encontraba caminando desde Homecenter hasta la tienda Ikea, cuando le hurtaron su celular. Al percatarse, acudió a la administración del lugar, pero aseguró que le impidieron ver las cámaras de seguridad para identificar a los delincuentes y permitir que uniformados pudieran dar rápidamente con su paradero.

Sumado a ello, denunció que al momento de llenar el formulario de quejas, “la funcionaria que se identificó como Paula Cardenas dio datos falsos al firmar con una cédula falsa No.1070923″. Así lo constató a través de una foto.

Tras viralizarse el caso, la Secretaría de Seguridad se pronunció e indicó que convocarán a la gerencia de Mall Plaza para definir “un mecanismo expedito para la verificación de imágenes en cabeza de la Policía Metropolitana de Bogotá cuando haya un pedido de auxilio de un ciudadano que es víctima de algún acto contra su integridad y sus pertenencias”.

Y es que la entidad distrital recalcó que en este centro comercial hay presencia del Gaula de la Policía, “que no pudo avanzar hacia una captura por las barreras de acceso inmediato a imágenes del sistema de videovigilancia”.

La semana pasada, el alcalde Carlos Fernando Galán y el ministro de Justicia, Jorge Iván Cuervo, se reunieron para hablar sobre la situación de seguridad en la ciudad y la judicialización de los delincuentes.

En dicha conversación, Galán le manifestó a esa cartera la necesidad de que la Policía pueda acceder de inmediato a las cámaras privadas ubicadas en el entorno donde ocurre un delito.

Hasta el momento, el centro comercial Mall Plaza no se ha pronunciado frente a esta denuncia.

