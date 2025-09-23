Abogado de Laura Villamil confirmó acuerdo confidencial con Andrés Carne de Res

Laura Villamil, actriz que lucha por si vida después de accidente en Andrés Carne de Res. Foto: Redes Sociales

Tras varias suposiciones sobre la negociación entre el restaurante y la joven artista, por medio de un comunicado, el abogado de Laura Daniela Villamil y su familia, Camilo Andrés Rojas Castro, confirmó que ambas partes llegaron a un acuerdo de transacción para la rehabilitación de Villamil, el cual se firmó meses atrás.

Ante rumores, desmentidos por Villamil, que aseguraban que había recibido una indemnización de $3.000, Rojas aclaró que el acuerdo al que llegaron es de carácter confidencial. “El acuerdo goza de reserva legal y, por lo tanto, no se debe hacer referencia a los montos indemnizatorios, pues ello pone en riesgo no solo el proceso de rehabilitación, sino la seguridad de Laura Villamil y la de su familia”, aclaró.

Como apoderado de Laura Daniela Villamil Leguizamón y su familia, me permito informar a la opinión pública que la información difundida en algunos medios de comunicación y redes sociales, en relación con la indemnización recibida por parte del Restaurante Andrés Carne de Res, NO… pic.twitter.com/v8pDYmljZC — Camilo Andres Rojas Castro (@CAMILO8ROJAS) September 8, 2025

De la mano, en su cuenta de X, el abogado le pidió especular sobre el monto de la indemnización y de minucias del caso, pues se incurriría en la revictimización de la joven artista. “Se solicita a los medios de comunicación no hacer referencia a su caso como referente de otras situaciones que puedan afectar al citado restaurante, dado que no hay conexidad con su caso, y volver a hacer visible una situación tan dolorosa para ella y su familia”.

El accidente

Los hechos sucedieron el 17 de agosto de 2024. Laura, actriz egresada de la Academia Superior de Artes de Bogotá, quien formaba parte del grupo de artistas del restaurante Andrés Carne de Res, sede chía, estaba realizando un número con fuego cuando una chispa saltó al traje de plumas que llevaba, lo que generó que las llamas se expandieran y generan graves quemaduras en el 80% del cuerpo de la joven de 28 años.

Como era de esperarse, el accidente generó serios cuestionamientos por los protocolos de seguridad cuando los shows artísticos requerían manejo de fuego. La disponibilidad de extintores y la proximidad de elementos de protección en el show fueron dos de las críticas más constantes.

El Espectador, en su momento, conoció el testimonio de un extrabajador de Andrés Carne de res que integró durante tres años y medio el grupo de actores del lugar. Las denuncias por la falta de protocolos de seguridad, dice, vienen de hace años.

“El grupo de actores y exactores del lugar que nos hemos reunido a hablar del tema coincidimos en que ese accidente le hubiera podido pasar a cualquiera del grupo, porque las fallas en los protocolos de seguridad son evidentes. Testigos señalan, por ejemplo, que en el momento del accidente no había extintores a la mano, ni gente experta en ese tipo de espectáculo circense”.

Por su parte, el restaurante aseguró que “desde el primer momento se activaron, de manera inmediata y efectiva, todos los protocolos de seguridad y atención establecidos, lo que permitió su traslado a un centro médico de primer nivel”.

Y agregaron que “las directivas de la compañía han estado presentes en el centro hospitalario (...) Adicionalmente, se están haciendo las verificaciones de las condiciones de seguridad que se tienen implementadas para este espectáculo circense de fuego”.

