Llegó a Cartagena el primer tren del futuro Metro de Bogotá, ¿Ahora qué sigue?

El barco proveniente de China, cargado con el tren del metro, arribó en la madrugada de este martes a los puertos de Cartagena. Foto: Redes Sociales

Por más de ocho décadas la ciudad de Bogotá ha permanecido a la espera de un medio de transporte, tipo metro, que alivie sus penurias de movilidad. Hoy, tal y como se planificó hace un mes, llegó al país el primer de los 30 trenes que conformarán la primera línea del Metro de Bogotá.

El encargado de realizar el anuncio fue el alcalde Carlos Fernando Galán, desde la ciudad de Cartagena, a cuyos puertos arribó el carguero con la estructura ferroviaria de 134 metros de longitud y 370 toneladas.

El primer tren del metro de Bogotá está en Colombia. El barco ya llegó al puerto. pic.twitter.com/M5EmEB1ovo — Carlos F. Galán (@CarlosFGalan) September 2, 2025

Para llegar al puerto de la ciudad heroica, el tren realizó un viaje de un mes y una semana. La travesía incluyó un pasaje por tierra desde la fábrica China Rail Rolling Stock Corporation (CRRC) en la ciudad de Changchun, el pasado 25 de julio, a la urbe portuaria de Quingdao el domingo 3 de agosto, en donde fue embarcado y emprendió el recorrido hacia aguas colombianas.

El carguero, de bandera francesa, de 366 metros de largo por 51 metros de ancho, identificado como CMA CGM EVERGLADE, zarpó del puerto de Qingdao, en la costa este de China, el pasado 3 de agosto y el pasado 23 de agosto atracó en el puerto de Manzanillo, en México. Desde allí zarpó de nuevo y este sábado hizo tránsito por el Canal de Panamá, para hacer su último tramo hasta el puerto colombiano.

Tras su arribo, en las próximas horas el tren será trasladado a los talleres especializados, ubicados en la zona de Mamonal en Cartagena, donde lo someterán a un riguroso proceso de desembarque, ensamblaje final y pruebas estáticas y dinámicas, para verificar el funcionamiento de todos sus sistemas de tracción, frenado y control.

Una vez finalizadas las pruebas y los ajustes en Cartagena, se procederá con su despacho a Bogotá, a donde llegará en la tercera semana de septiembre. Posteriormente, tras su arribo a la capital, será llevado al Patio Taller para ser ensamblado y luego comenzar las pruebas en la vía férrea, para verificar seguridad y eficiencia del sistema antes de su puesta en operación.

Este tren es solo uno de los 30 que conformarán la flota de la primera línea, los cuales contarán con una longitud de 134 metros y una capacidad para 1.800 pasajeros. Asimismo, cada uno de estos trenes será operado de manera automática y no tendrá la necesidad de un conductor para su funcionamiento.

La entrada en operación de la Primera Línea del Metro de Bogotá está prevista para el año 2028. La llegada del este tren representa un avance clave para la Primera Línea del Metro de Bogotá.

De momento, las obras en la capital se concentran en la construcción del viaducto, de 24 kilómetros, y en las 16 estaciones que conformarán el trazado. Según el Distrito, el avance general de las obras supera el 63% y se espera que cierre el año con un reporte del 70%.

