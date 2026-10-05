Abren matrículas escolares para 2027 en colegios públicos de Bogotá

Así las cosas, desde hoy y hasta el 23 de diciembre, las familias que necesiten un espacio nuevo —ya sea para primera infancia, educación básica,…

Cada año, a medida que se acerca el final de la temporada escolar, la preocupación para miles de familias capitalinas es la misma: conseguir cupo para el próximo año, tener fechas claras y preparar la documentacion necesaria. Para avanzar desde ya en ese fin, la Secretaría de Educación abrió este lunes 5 de octubre el proceso de matrículas para el año lectivo 2027 en los colegios oficiales de Bogotá.

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Conozca el cronograma, las fechas clave y las reglas para no perder el cupo.

Así las cosas, desde hoy y hasta el 23 de diciembre, las familias que necesiten un espacio nuevo —ya sea para primera infancia, educación básica, media o para los ciclos de formación de jóvenes y adultos— podrán hacer la solicitud en los portalese de la entidad (www.educacionbogota.edu.co o www.matriculas.educacionbogota.edu.co).

Para evitar complicaciones, tenga en cuenta que, como de costumbre, el trámite es gratuito, virtual y no requiere intermediarios.

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A tener en cuenta: fechas clave del proceso

Conseguir la asignación es apenas el primer paso pero formalizarla es lo que garantiza el cupo. El cronograma de la Secretaría establece los siguientes hitos:

Solicitud de cupos nuevos: Del 5 de octubre al 23 de diciembre de 2026. Al diligenciar el formulario, el sistema contrasta la información con la oferta disponible y hace la asignación de manera directa.

Del 5 de octubre al 23 de diciembre de 2026. Al diligenciar el formulario, el sistema contrasta la información con la oferta disponible y hace la asignación de manera directa. Prematrícula y cargue de papeles: Del 13 de octubre al 18 de diciembre. Quienes ya tengan el cupo asignado deben entrar de nuevo a la plataforma para legalizar el proceso.

Del 13 de octubre al 18 de diciembre. Quienes ya tengan el cupo asignado deben entrar de nuevo a la plataforma para legalizar el proceso. Plazo extraordinario: Si la familia no alcanza a hacer la formalización virtual, habrá una última oportunidad directamente en los colegios asignados, entre el 14 y el 29 de enero del próximo año.

La entrega y validación de documentos es obligatoria. Recuerde que si el proceso de formalización no se completa en las fechas establecidas, el sistema libera el cupo y se lo entrega a otro estudiante en lista de espera.

Apoyo territorial y flexibilidad para la primera infancia

Para quienes tienen dificultades con la tecnología, el Distrito desplegará jornadas de atención territorial y unidades móviles por distintas localidades de Bogotá para brindar asesoría presencial.

En el caso de los más pequeños, los niños que requieran cupos de primera infancia (prejardín, jardín o transición) pueden matricularse en cualquier época del año a través del portal de matrículas.

Población priorizada

El proceso comenzó semanas atrás con una fase especial para la población priorizada. Quienes aplicaron en este bloque ya pueden consultar los resultaadoa, publicasos desde el 30 de septiembre en la página web de la Secretaría, o revisar las notificaciones enviadas por correo electrónico y mensaje de texto.

Las familias que recibieron asignación tienen un plazo de 8 días hábiles para aceptar o rechazar el espacio. Quienes lo acepten deben continuar con la prematrícula virtual a partir de este 13 de octubre en la página de la entidad.