Revelan hipótesis del accidente en el que murió la hermana menor de Dilan Cruz: esto se sabe

Seis años después de la muerte de Dilan Cruz, su familia enfrenta otra pérdida: falleció su hermana menor tras un accidente en Bogotá. Foto: Archivo particular

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La muerte de Mayerly Cruz, hermana menor de Dilan Cruz, sigue siendo materia de investigación. En las últimas horas, autoridades de tránsito le confirmaron a El Espectador detalles preliminares sobre el siniestro vial que derivó en su fallecimiento.

De acuerdo con el informe inicial conocido por este diario, el hecho ocurrió el pasado 20 de marzo en la localidad de Kennedy, específicamente en la intersección de la calle 26 sur con carrera 72.

Según las autoridades, en el siniestro se vieron involucrados un vehículo de servicio público, conducido por un hombre de 53 años, y una motocicleta particular de placas GKV13H, que era manejada por Sulay Cruz, de 22 años, quien falleció como consecuencia del impacto.

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La Policía de Tránsito indicó que, por ahora, se trata de un informe preliminar y que las causas exactas del accidente aún están en verificación. No obstante, dentro de las hipótesis iniciales se contempla que la motociclista habría estado transitando entre vehículos al momento del hecho.

Las autoridades reiteraron que será el avance de la investigación el que permita establecer con claridad las responsabilidades y circunstancias del siniestro.

El caso que marcó a la familia Cruz: la muerte de Dilan en 2019

La muerte de Mayerly revive una historia atravesada por la tragedia. En noviembre de 2019, Dilan Cruz, de 18 años, resultó herido durante una protesta en el centro de Bogotá tras el impacto de un proyectil disparado por un integrante del Esmad.

El joven sufrió un trauma craneoencefálico severo y fue trasladado al Hospital San Ignacio, donde falleció días después. Su caso se convirtió en uno de los más emblemáticos de las movilizaciones sociales en el país y abrió un debate nacional sobre el uso excesivo de la fuerza.

Desde entonces, su familia —especialmente su hermana mayor Denis Cruz y su madre, Jenny Alejandra Medina— ha mantenido una búsqueda constante de justicia y memoria.

Hoy, ese mismo núcleo familiar enfrenta nuevamente una pérdida que ha generado múltiples mensajes de solidaridad en redes sociales, donde ciudadanos han acompañado su duelo y recordado el camino que han tenido que atravesar en los últimos años.

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