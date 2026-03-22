Al menos 16 personas han sido capturadas por robo durante el Festival Estéreo Picnic

Las autoridades mantienen un despliegue de seguridad en cercanías al Parque Simón Bolívar. Foto: El Espectador - José Vargas

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Bogotá vive este puente festivo la edición número 15 del Festival Estéreo Picnic con la asistencia de más de 50 mil personas. Un reto que también se traduce en garantizar la seguridad de quienes disfrutan de este espacio cultural.

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Sin embargo, durante los dos primeros días, al menos 16 personas fueron capturadas por hurto, en su mayoría sorprendidas usando la modalidad de cosquilleo. La noticia la dio a conocer el alcalde Carlos Fernando Galán, quien detalló que las aprehensiones se dieron gracias a la denuncia ciudadana. “Estaban en las entradas esperando a las personas que salían para hurtarlas”, apuntó.

10 de las capturas se realizaron el día sábado y al menos 6 más el pasado viernes, durante el primer día del Festival, de acuerdo con el primer mandatario de Bogotá.

Como parte del dispositivo de más de 600 patrulleros de la policía, la Secretaría de Seguridad también dispuso de 60 gestores distribuidos en zonas aledañas al parque y puntos de alta afluencia de público para el acompañamiento en zonas de transporte seguro, la prevención de delitos, el monitoreo y control del consumo de bebidas alcohólicas en espacio público, así como la atención de comportamientos contrarios a la convivencia.

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La estrategia junto al Puesto de Mando Unificado (PMU) continuará en el tercer día y último día del festival.

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