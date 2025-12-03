Accidente en la Autopista Norte hoy: ¿qué pasó y cuánto podría durar el trancón?

El accidente ocurrió en la mañana de este miércoles Foto: Secretaría de Movilidad

Desde las 6 de la mañana, la Secretaría de Movilidad reportó el accidente de un tractocamión que quedó partido en la mitad y varado en uno de los tres carriles de la Autopista Norte con calle 233, en sentido Norte - Sur (Centro comercial Bima).

Por esta eventualidad, la entrada a Bogotá se ha dificultado y la carrera séptima, principal vía de desvío, poco a poco se ha ido congestionando.

Desde la Industria Militar, Indumil, emitieron un comunicado y detallaron que el vehículo hacía parte de una caravana de seis tractomulas más que transportaban cerca de 32 toneladas de anfo (explosivo), provenientes de Sogamoso, Boyacá, con destino a la fábrica en Sibaté.

¿Qué ocurrió?

En la misma comunicación, Indumil señaló que el vehículo tuvo la fractura de su carrocería, al parecer “por una falla estructural de la misma”.

Ante lo delicado de la mercancía, aseguraron que “no existe riesgo, dado que, en cumplimiento de los protocolos de seguridad, este tipo de material se transporta de manera aislada, sin otros elementos”.

Sin embargo, por prevención, en el lugar se encuentran Bomberos de la estación Bicentenario, con una máquina extintora a 500 metros adelante del lugar.

¿Cuánto podría durar el trancón?

Desde la Secretaría de Movilidad no han estimado un tiempo específico, pues señalaron que están a la espera que Indumil realice el traspaso seguro de los explosivos a otro vehículo.

“Estamos haciendo un manejo especial, porque es un material que no se puede mover solo. Desde movilidad, tenemos grupo guía, agentes civiles y de tránsito, el Ejército y la concesión de Sabana Norte, haciendo un manejo especial de tráfico”, indicó Jhon González, subsecretario de Gestión de la Movilidad.

¿Qué rutas de desvío hay?

A esta hora, los conductores pueden tomar la:

Carrera séptima

Vía Guaymaral

Av. Suba-Cota

La Secretaría de Movilidad aclaró que los conductores pueden seguir ingresando a Bogotá por la Autopista Norte, eso sí, a una velocidad baja.

