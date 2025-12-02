Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Esta es la identidad del joven asesinado por ladrones al norte de Bogotá

La víctima fue identificada como Jean-Claude Bossard, oriundo de la ciudad de Barranquilla.

Redacción Bogotá
03 de diciembre de 2025 - 01:49 a. m.
Jean-Claude Bossard, víctima de homicidio durante un robo en Bogotá.
La ciudadanía de Bogotá sigue consternada por el homicidio de un joven de 29 años, ocurrido en medio de un atraco en el norte de la ciudad, en la localidad de Usaquén. Dos delincuentes que se movilizaban en moto le dispararon tras resistirse al hurto de su teléfono celular.

La víctima fue identificada como Jean-Claude Bossard, administrador de empresas, oriundo de Barranquilla. Bossard trabajaba en los sectores financiero y comercial en Bogotá desde 2023 y, en 2018, se desempeñó como coordinador de logística de los Juegos Centroamericanos y del Caribe realizados en Barranquilla.

Durante la reacción policial tras el ataque, uno de los delincuentes fue neutralizado, mientras que el otro —un menor de 16 años— resultó herido y fue aprehendido.

Ya estaban identificados

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, confirmó que los dos ladrones estaban identificados por la comunidad desde semanas atrás. Vecinos y comerciantes habían alertado sobre su presencia y comportamiento, y la Policía trabajaba en su ubicación. Sin embargo, la captura no se concretó a tiempo, y el siguiente ataque cometido por los delincuentes terminó en el homicidio de Bossard.

Hurtos Bogotá

Las cifras de seguridad muestran el contexto que rodea este hecho. Con corte a octubre de 2025, en Bogotá se han registrado 133.148 hurtos, según datos de la Secretaría de Seguridad.

Aunque la tendencia se mantuvo estable hasta agosto, los casos aumentaron desde septiembre: de 11.000 hurtos reportados ese mes, la cifra ascendió a 13.000 en octubre, el mes más crítico del año. Del total de incidentes, 19.957 fueron cometidos con armas de fuego, una señal del creciente riesgo al que se expone la ciudadanía en su vida cotidiana.

zorrillo(6652u)Hace 53 minutos
Cada vez más delincuentes y cada vez más violentos. Pero en nuestro sistema judicial todas las garantías son para ellos, no para las víctimas.
