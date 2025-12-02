Esta es la identidad del joven asesinado por ladrones al norte de Bogotá

Jean-Claude Bossard, víctima de homicidio durante un robo en Bogotá. Foto: Redes Sociales

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La ciudadanía de Bogotá sigue consternada por el homicidio de un joven de 29 años, ocurrido en medio de un atraco en el norte de la ciudad, en la localidad de Usaquén. Dos delincuentes que se movilizaban en moto le dispararon tras resistirse al hurto de su teléfono celular.

La víctima fue identificada como Jean-Claude Bossard, administrador de empresas, oriundo de Barranquilla. Bossard trabajaba en los sectores financiero y comercial en Bogotá desde 2023 y, en 2018, se desempeñó como coordinador de logística de los Juegos Centroamericanos y del Caribe realizados en Barranquilla.

Durante la reacción policial tras el ataque, uno de los delincuentes fue neutralizado, mientras que el otro —un menor de 16 años— resultó herido y fue aprehendido.

Más información sobre Bogotá: Récord de 40.000 viviendas VIS en Bogotá en 2025: el reto ahora es dónde se construye.

Ya estaban identificados

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, confirmó que los dos ladrones estaban identificados por la comunidad desde semanas atrás. Vecinos y comerciantes habían alertado sobre su presencia y comportamiento, y la Policía trabajaba en su ubicación. Sin embargo, la captura no se concretó a tiempo, y el siguiente ataque cometido por los delincuentes terminó en el homicidio de Bossard.

El 14 de Noviembre reporté que en esta moto se estaba delinquiendo. Hoy en Usaquén se logra su captura pero queda un muerto en medio de la balacera en la Cll 104 con Kr 19 ¡Es muy triste que haya una víctima porque no se le dio la suficiente atención a la denuncia que se hizo! 🚨 https://t.co/STDev4YvLZ pic.twitter.com/fwyxuVyvdN — Andrés Ardila Vega (@ardila_edil) December 2, 2025

Hurtos Bogotá

Las cifras de seguridad muestran el contexto que rodea este hecho. Con corte a octubre de 2025, en Bogotá se han registrado 133.148 hurtos, según datos de la Secretaría de Seguridad.

Aunque la tendencia se mantuvo estable hasta agosto, los casos aumentaron desde septiembre: de 11.000 hurtos reportados ese mes, la cifra ascendió a 13.000 en octubre, el mes más crítico del año. Del total de incidentes, 19.957 fueron cometidos con armas de fuego, una señal del creciente riesgo al que se expone la ciudadanía en su vida cotidiana.

Le puede interesar: Así puede aplicar a las 100 becas virtuales que entregan Bogotá y Soacha para 2026.

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.