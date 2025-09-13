(Imagen de referencia) Accidente en obras del Metro de Bogotá dejó cuatro personas heridas. Foto: Óscar Pérez

Cuatro personas resultaron heridas en el sur de la ciudad luego de que una lámina de las obras del Metro del Bogotá cayó sobre un bus de Transmilenio, en la noche de este viernes 12 de septiembre.

El accidente ocurrió en la avenida NQS con diagonal 16 sur, cuando un bus de Transmilenio se desplazaba hacia el norte de la capital. En ese punto se adelantaban obras para estabilizar el terreno, cuando una lámina que era manipulada por una grúa cayó sobre el vehículo de transporte público.

“Como resultado, cuatro personas resultaron lesionadas, las cuales fueron valoradas en el sitio y posteriormente trasladadas a clínicas cercanas. Según los reportes médicos, hasta el momento, ninguno de los heridos presenta lesiones de gravedad”, informó Metrolínea 1, el concesionario a cargo de la megaobra, a través de un comunicado.

Según conoció este diario, dos de los heridos ya fueron dados de alta, mientras que los otros dos permanecen bajo observación médica.

“Las actividades constructivas en el lugar fueron suspendidas de manera inmediata y se activaron los protocolos de seguridad para atender la emergencia. La causa del accidente está siendo investigada por equipo de Metro Línea 1 S.A.”, indicó el concesionario.

Ante este hecho, el concesionario Metro Línea 1 aseguró que reforzará las medidas de control y seguridad en los frentes de obra, mientras se esclarecen las causas del incidente.

