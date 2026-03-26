Accidente entre motociclista e indígenas embera terminó con la retención del conductor

UPI La Florida Foto: Integración Social

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La Consejería Distrital de Paz, Víctimas y Reconciliación de Bogotá informó que durante la noche del miércoles se registró un accidente de tránsito entre un motociclista y algunos integrantes adultos de la comunidad indígena emberá.

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El siniestro ocurrió en inmediaciones de la UPI La Florida, sobre la vía Funza (Cundinamarca). Según la entidad distrital, solo una persona fue trasladada a un centro médico, descartando algún tipo de lesión.

En paralelo, la Consejería informó que tras el hecho, la comunidad retuvo por varias horas al conductor, así como su vehículo, “solicitándole una suma de dinero a cambio de su liberación”.

En el lugar, hizo presencia la Policía de Funza y junto a los equipos distritales, indicaron que trataron de mediar la situación, abogando por una salida dialogada y pacífica. “Se comunicó la situación tanto a la Alcaldía Municipal correspondiente como a la Defensoría del Pueblo”, agregó la Consejería de Paz.

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Fue así como finalmente el motociclista fue liberado, pero advirtieron que hasta el momento, la comunidad indígena ha impedido el ingreso del equipo de la Alcaldía, por lo que instaurarán una denuncia.

“Hacemos un llamado a la comunidad Embera Katío a mantener su actuar dentro de la ley y la sana convivencia al interior de La Florida y sus zonas aledañas, toda vez que este es un predio del Distrito, puntualmente del Idipron, y por lo mismo lo rige la jurisdicción ordinaria y no la indígena”, sentenció la Consejería de Paz.

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