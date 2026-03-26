Buscado por homicidio fue capturado durante otro robo en Barrios Unidos

El hombre de 24 años quedó bajo disposición de la Fiscalía Foto: MEBOG

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Un nuevo caso de hurto en Bogotá terminó con la captura de un sujeto buscado por homicidio.

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De acuerdo con la Policía Metropolitana de Bogotá, en el barrio La Castellana, una persona fue víctima del hurto de su celular por parte de dos motoladrones que lo intimidaron e intentaron herirlo con arma blanca al intentar defenderse.

Fue ante la alerta ciudadana que patrulleros de la estación acudieron al llamado y lograron la captura en flagrancia de los delincuentes. Durante el procedimiento, uno de los aprehendidos se identificó con un documento falso, pero al verificar su identidad, los uniformados lograron establecer que tenía una orden de captura vigente por el delito de homicidio.

De esta manera, el sujeto fue dejado a disposición de la Fiscalía y un juez de control de garantías le dictó medida de aseguramiento en centro carcelario mientras se adelanta el proceso penal en su contra.

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Sobre el hurto, las autoridades lograron recuperar el celular avaluado en COP 4 millones y la motocicleta fue incautada.

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