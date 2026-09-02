Accidente entre un SITP y un bicitaxi deja dos personas sin vida en Kennedy

Cámaras de seguridad registraron el accidente en el sur occidente de Bogotá. Foto: Archivo Particular

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En el barrio Bellavista, sur occidente de Bogotá, un grave accidente dejó a dos personas muertas la noche del martes 1 de septiembre. Los registros de cámaras de seguridad captaron el accidente ocurrido en horas de la noche y son ahora la clave para esclarecer lo sucedido.

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¿Qué pasó?

El accidente ocurrió sobre las 10:40 de la noche, cuando un bus del Sistema Integrado de Transporte chocó contra un bicitaxi en una intersección. De acuerdo con el video del hecho, conocido por el Ojo de la Noche de Noticias Caracol, el bicitaxi habría cruzado haciendo caso omiso a una señal de pare.

Debido a la alta velocidad en la que iban ambos vehículos, el bicitaxi fue arrastrado por media cuadra, según observaron vecinos del barrio Bellavista.

Como resultado del choque, uno de los ocupantes del bicitaxi murió y otro quedó gravemente herido. Su fallecimiento fue confirmado minutos después de ingresar a un centro hospitalario de la localidad.

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Autoridades de tránsito continúan revisando los detalles de este nuevo siniestro para establecer quién tuvo mayor responsabilidad, pues los familiares de los fallecidos exigieron se esclarezcan estos lamentables hechos.

Repunte en accidentes

Aunque en 2025 Bogotá logró frenar el aumento de muertes por siniestros viales, los recientes accidentes con víctimas fatales registrados en distintos puntos de la ciudad evidencian que la seguridad en las vías sigue siendo un reto pendiente.

De acuerdo con la Secretaría Distrital de Movilidad, el año pasado se logró detener la tendencia creciente de fallecimientos en las vías, con una reducción cercana al 2 % frente a 2024, lo que representó 12 vidas salvadas.

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Para este 2026 el panorama es más sombrío: con corte al 31 de mayo, se registraron un total de 4.623 accidentes de tránsito en Bogotá, pero los datos indican que, además de la velocidad, son las imprudencias las que más causan accidentes, tales como:

No mantener la distancia de seguridad (19%)

Adelantar cerrando el paso a otros vehículos (12%)

Desobedecer las señales de tránsito (10%).

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