Capturan a integrantes del Tren de Aragua por crimen del profesor Kevin Santiago Ángel

Para facilitar su localización, los familiares detallaron que Kevin Santiago se movilizaba en una motocicleta azul y negra de placas XHH 74G mientras realizaba actividades asociadas a plataformas de movilidad. Foto: Archivo Particular

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La investigación por el asesinato del profesor y líder comunitario Kevin Santiago Ángel, ocurrido entre el 20 y el 21 de mayo en el suroccidente de Bogotá, llevó a la captura de ocho presuntos integrantes del Tren de Aragua que estarían relacionados con el crimen.

Según informó la Fiscalía General de la Nación este 1 de septiembre, siete de las órdenes judiciales se hicieron efectivas durante operativos realizados en Bogotá y Pamplona, Norte de Santander, con participación del CTI, la Policía Nacional y el Gaula Militar del Ejército.

La octava persona ya se encontraba privada de la libertad y fue notificada de la orden de captura en la cárcel de La Dorada, Caldas.

La labor social del profesor estaría detrás del crimen

La principal hipótesis de los investigadores apunta a que el trabajo comunitario de Kevin Santiago Ángel habría comenzado a incomodar a la estructura criminal. El profesor participaba en proyectos dirigidos a jóvenes de Kennedy con los que buscaba prevenir su vinculación con actividades criminales y alejarlos del narcomenudeo.

De acuerdo con las evidencias recopiladas por la Unidad Especial de Investigación de la Fiscalía, el Tren de Aragua habría considerado al líder comunitario como una persona que afectaba sus intereses ilícitos en la zona.

La investigación también señala que integrantes de la organización habrían engañado al profesor para llevarlo hasta el lugar donde posteriormente fue asesinado.

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Entre los capturados estaría uno de los cabecillas

Uno de los detenidos es un hombre conocido como alias Osmer, a quien la Fiscalía señala como uno de los presuntos cabecillas de la estructura en el suroccidente de Bogotá.

Según el ente investigador, estaría relacionado con la articulación del cobro de extorsiones y otras actividades delictivas en esta zona de la capital.

En los operativos también fueron capturados dos presuntos coordinadores de zona y otras cinco personas que, según la investigación, habrían cumplido funciones relacionadas con la logística y ejecución del asesinato.

Por ahora, su responsabilidad deberá definirse durante el proceso judicial.

Fiscalía los llevará ante un juez

Los ocho detenidos serán presentados ante un juez de control de garantías. La Fiscalía anunció que les imputará los delitos de concierto para delinquir y homicidio agravado.

Las capturas representan uno de los principales avances conocidos hasta ahora en la investigación por el crimen de Kevin Santiago Ángel y apuntan a esclarecer si su trabajo con jóvenes de Kennedy fue, como sostiene la hipótesis de la Fiscalía, el motivo por el que la estructura criminal habría ordenado su asesinato.

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