Acelere, frene, espere... ¿Cuánto tiempo pierde un conductor en un trancón?

Acelere, frene, respire y espere. Acelere, frene, respire profundo y espere. Acelere, frene… Un trancón es el mayor desafío a la paciencia de un conductor y un pasajero, la mejor escuela para afinar los nervios, cuando pasan a milímetros decenas de ciclistas y motociclistas por ambos flancos, y un ejercicio para controlar la envidia, al ver que la gente a pie va más rápido y tranquila. A pesar de las “bondades”, un trancón es una… pesadilla.

Y los capitalinos lo saben, lo sufren y lo maldicen a diario. Bogotá, con casi 2,6 millones de vehículos y 510.000 motocicletas, es la ciudad con mayor tráfico de vehículos particulares de Suramérica y la cuarta a escala mundial. Y eso sin contar lo que se viene con la ejecución de grandes obras.

El último estudio de Traffic Index, perteneciente a la plataforma de tecnología de geolocalización TomTom, revela que los bogotanos sumaron a sus recorridos habituales 126 horas en congestiones viales en 2021. Esto significa 55 % más de tiempo de lo que normalmente demoraría un recorrido. Para dimensionar el tema, ese período se traduce en estar cinco días seguidos en un trancón, tiempo suficiente para ir y volver tres veces desde la capital al Cabo de la Vela.

Las ciudades suramericanas que siguen en la lista mundial son: Lima (Perú), Recife (Brasil) y Santiago de Chile (Chile), en los puestos 19, 24 y 26, respectivamente. Sin embargo, la diferencia entre la cantidad de horas que tuvieron que pasar sus habitantes en los embotellamientos cotidianos es sustancialmente menor que en Bogotá. Lima, con casi 10 millones de habitantes, por ejemplo, registró un tiempo de 96 horas, con un nivel de congestión del 42 %, lo que indica que, en comparación, transitar por esta ciudad con un vehículo particular es 1,3 veces más rápido que en la capital colombiana.

Desde una perspectiva más allá del continente, a Bogotá la supera Estambul (Turquía), Moscú (Rusia) y Kiev (Ucrania). La ciudad turca lideró el ranquin con 62 % de nivel de congestión y 142 horas de tiempo en el tráfico. Nueva Delhi (India), por su parte, es la undécima, con 110 horas y un 48 % de nivel de congestión. Lo interesante es que allí se movilizan 27 millones de habitantes (3,8 veces Bogotá) y la movilidad registra tiempos más alentadores.

Para José Stalin Rojas, experto en movilidad y director del Observatorio de Movilidad de la U. Nacional, los tiempos exorbitantes que los bogotanos pasan en los trancones “se debe a que la cantidad de autos (nuevos y usados) aumenta a un ritmo mayor que la construcción o ampliación de las vías”. Los datos de la Andi y de Fenalco revelan que en 2021 se comercializaron en el país 250.272 vehículos, 32 % más que en 2020. Bogotá fue la ciudad donde más se registraron ventas, con 57.029. La proyección para este año es de 265.000, de los cuales cerca de 60.000 se venderán en la capital.

Las medidas del Distrito

En respuesta a los trancones en la ciudad, el Distrito ha trabajado para incentivar el uso de transportes alternativos. Pero para los que no se quieren bajar del carro y tras alargar la restricción del pico y placa a todo el día, también tiene iniciativas que apuntan a que compensen a la ciudad, con el pico y placa solidario, o a que haya más pasajeros por carro y menos vehículos en las calles, como el programa de Movilidad Compartida. Ambas apuntan a disminuir el volumen vehicular de la ciudad.

Según datos de la Secretaría de Movilidad (SDM), el Pico y Placa Solidario a marzo contabilizaba 25.679 conductores registrados, que pagaron para quedar exentos de pico y placa, de los cuales el 60 % tenían placas pares. Producto de la estrategia, el 59 % pagaron casi $2 millones, por seis meses de exoneración; el 21 %, casi $420.000, por un mes, y el 20 %, $53.000 por un día. Con esta medida se han recaudado casi $33.000 millones este año.

El carro compartido, por su parte, donde se eximen de pico y placa a los vehículos que transporten mínimo a tres personas, también ha sido una medida en crecimiento. Mientras en noviembre de 2021 se registraron en promedio 73.000 vehículos a la semana, en la segunda semana de marzo fueron 135.870 registros, un incremento del 86 %. Para el Distrito, las medidas han permitido disminuir el volumen vehicular un 8,4 % y registrar un aumento del 9,8 % en las validaciones de usuarios en el transporte público (SITP), pasando a registrar 25 millones de pasajeros desde noviembre de 2021 a la fecha.

Sin embargo, es importante preguntarse: ¿cómo han sentido los conductores el impacto de la medidas? Para Raúl Díaz, estas no han tenido el impacto para bajar los niveles de tráfico, pues “seguimos metidos en interminables trancones. Uno ya no puede salir a hacer una diligencia, porque se gasta por lo menos medio día. Realmente no se siente la deferencia con estas medidas”.

¿Qué opciones hay?

Ante la dificultad que representa para algunos ciudadanos el tiempo perdido en trancones cuando viajan en vehículo particular, que según la SDM tardan 52 minutos en promedio por trayecto, existen alternativas de movilidad, que podrían aportar una solución más eficaz. El uso de la bicicleta es una de las más usadas. El último sondeo indica que en Bogotá 1,5 millones de personas se movilizan en este vehículo y cuentan con 590 km de ciclorrutas. Además, el tiempo promedio de los viajes para los biciusuarios es de 39 minutos.

El trasporte público, con un tiempo promedio de 44 minutos por viaje, se presenta como la alternativa de trasporte masivo. A la fecha, el sistema cuenta con 350 rutas zonales, 88 troncales y 10 duales; 665 buses eléctricos, más de 700 buses de gas y el Transmicable. Y si el lugar a donde pretende llegar está a 15 o 20 minutos de distancia, la SDM recomienda caminar, dejando el carro en la casa, especialmente en recorridos cortos. Esto permitirá reducir los índices de congestión vehicular.

Aunque estas alternativas pueden contribuir a mejorar los tiempos de transporte de los ciudadanos, es necesario que el Distrito implemente medidas contundentes que alivien la movilidad en la capital. “Solo nos salvará de la congestión un mejor sistema integrado de transporte público, lo que significa una red de metro, algunas troncales y mejor infraestructura para la bicicleta”, concluyó José Stalin Rojas.

