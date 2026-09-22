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Aclaración sobre la situación de Koaj frente a operativo de extinción de dominio en Bogotá

Durante una operación de extinción de dominio, el Ejército, el CTI y la Fiscalía ocuparon varios locales, entre ellos, uno de la cadena Koaj. Sus directivas aclararon que son simples arrendatarios y no existe investigación en su contra.

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Redacción Bogotá
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21 de septiembre de 2026 – 09:30 p. m.
El inventario incluye fincas, apartamentos, parqueaderos, bodegas y locales comerciales relacionados con la marca Lili Pink.
El inventario incluye fincas, apartamentos, parqueaderos, bodegas y locales comerciales relacionados con la marca Lili Pink.

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El pasado 21 de septiembre, El Espectador publicó una noticia sobre un operativo de extinción de dominio adelantado por las autoridades en Bogotá y Cundinamarca, en la cual se mencionaron establecimientos comerciales de las marcas Koaj y Lili Pink. Al respecto, PERMODA LTDA., sociedad titular de la marca Koaj, remitió una comunicación en la que precisó que ocupa los inmuebles mencionados exclusivamente en calidad de arrendataria y que no forma parte del proceso de extinción de dominio.

La compañía señaló que las medidas cautelares recaen sobre los inmuebles donde funcionan sus establecimientos comerciales, y no sobre PERMODA LTDA. ni sobre la marca Koaj. El Espectador aclara que la referencia inicial a los locales de Koaj no distinguió suficientemente entre los inmuebles objeto de las medidas cautelares y la sociedad que desarrolla allí su actividad comercial, lo que podía generar una asociación equivocada entre la compañía y los hechos investigados.

Por esta razón, se ajustaron el titular y el contenido de la noticia original para precisar dicha circunstancia. La información sobre el operativo y las medidas cautelares impuestas por las autoridades se mantiene, con las precisiones señaladas.

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.

Redacción Bogotá

Por Redacción Bogotá

bogotaEE bogota@elespectador.com
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