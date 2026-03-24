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Procuraduría investiga a funcionarios de la U. Distrital por denuncia de abuso sexual

El Ministerio Público aperturó la indagación luego de conocerse el caso de una estudiante.

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Redacción Bogotá
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24 de marzo de 2026 - 11:59 a. m.
Una estudiante denunció haber sido abusada en uno de los baños de la Facultad.
Una estudiante denunció haber sido abusada en uno de los baños de la Facultad.
Foto: Mauricio Alvarado Lozada
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La Procuraduría abrió una investigación contra funcionarios por determinar de la Universidad Distrital en Bogotá, tras conocerse una denuncia de abuso sexual contra una estudiante.

Para ello, el órgano de control requirió información a la Institución de Educación Superior con el fin de determinar al presunto responsable, determinar las eventuales faltas disciplinarias y las posibles omisiones institucionales. Asimismo, solicitó información sobre las medidas adoptadas, los protocolos de atención y las actuaciones adelantadas.

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“Se busca esclarecer los hechos que son objeto de investigación y se ordenó la práctica de las pruebas necesarias para conocer las acciones llevadas a cabo; también se realizará el seguimiento a la respuesta institucional y se reitera el compromiso con la protección de las víctimas y la vigilancia de la función pública", detalló la Procuraduría Primera Distrital de Instrucción.

La denuncia

El pasado 16 de marzo, se registraron disturbios en la Universidad Distrital sede Tecnológica, localidad de Ciudad Bolívar.

La motivación fue la indignación por la denuncia de una estudiante, quien aseguró ser víctima de abuso sexual en uno de los baños de la Facultad y el presunto incumplimiento con los protocolos de prevención de violencias basadas en género.

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En respuesta, desde la Oficina de Bienestar Universitario emitieron un comunicado asegurando que han “brindado acompañamiento integral y oportuno a la estudiante afectada, garantizando en todo momento la protección de sus derechos, su privacidad y su bienestar psicosocial”.

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Redacción Bogotá

Por Redacción Bogotá

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