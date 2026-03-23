Galán ofrece apoyo tras accidente de avión de la FAC: Bogotá activa red hospitalaria

Bogotá entra en modo emergencia: Galán activa apoyo tras accidente de la FAC Foto: Mauricio Alvarado Lozada

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Tras el accidente aéreo de un avión de la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC) en zona rural de Puerto Leguízamo, Putumayo, que dejó decenas de uniformados fallecidos, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, anunció que la ciudad está lista para apoyar la atención de los heridos.

A través de su cuenta en X, el mandatario aseguró que ya se comunicó con el comandante de las Fuerzas Militares, el general Hugo Alejandro López, para reiterar el respaldo de la capital en medio de la emergencia.

“Desde la Alcaldía de Bogotá estamos listos para apoyar a los heridos y a las Fuerzas Militares en lo que sea necesario”, señaló Galán.

Lo que se sabe del accidente

El general Carlos Fernando Silva, comandante de la Fuerza Aérea Colombiana, confirmó que 125 personas iban a bordo de la aeronave: 114 soldados del Ejército y 11 tripulantes.

Por su parte, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, indicó que el accidente ocurrió en el momento del despegue.

Hasta ahora, las autoridades no han confirmado el número exacto de personas fallecidas ni de heridos, mientras avanzan las labores de verificación y atención en la zona.

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Primeros heridos ya están en Bogotá

Sobre las 4:10 de la tarde, las Fuerzas Militares confirmaron la llegada del primer avión a Bogotá con algunos de los uniformados heridos.

La aeronave aterrizó en el Comando Aéreo de Transporte Militar (CATAM), donde al menos cinco ambulancias ya estaban dispuestas para trasladarlos al Hospital Militar Central, en el occidente de la ciudad.

Este traslado marca el inicio de la atención especializada en la capital para los sobrevivientes del accidente.

Según explicó el alcalde, la Secretaría de Salud de Bogotá ya está en contacto con el Comando de las Fuerzas Militares y tiene identificado el posible traslado de más heridos.

En ese sentido, el Distrito puso a disposición ambulancias y la red hospitalaria de la ciudad, con el fin de responder de manera oportuna ante la magnitud del accidente.

“Es momento de apoyar”

Más allá del componente operativo, Galán también hizo un llamado a la solidaridad nacional con las Fuerzas Militares y las familias de las víctimas.

“Toda nuestra solidaridad con la Fuerza Aeroespacial Colombiana, el Ejército Nacional y con las familias de las víctimas”, expresó.

Y añadió:

“Cuando las hemos necesitado, siempre han estado para protegernos; hoy nos corresponde a todos en el país apoyarlas. Cuenten con Bogotá”.

Reacciones y cuestionamientos

El accidente también generó reacciones desde otros sectores. El exconcejal Daniel Briceño expresó su solidaridad con los uniformados y sus familias, pero al mismo tiempo lanzó cuestionamientos al Gobierno Nacional.

“El Gobierno Petro debe explicarle al país las razones por las que la ejecución presupuestal del fortalecimiento de la FAC se mantiene en 0 %”, señaló.

Mientras avanzan las investigaciones para esclarecer las causas, las autoridades continúan con el traslado de heridos y la atención de la emergencia.

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