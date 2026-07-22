Acueducto envía ayuda a Tame (Arauca) para mitigar la crisis de agua

Inundaciones por el río Tame en Arauca. Foto: UNGRD

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En Tame, Arauca, más de 42 mil personas están pasando afugias del servicio de agua por cuenta de una avalancha del río Tame que arrasó con parte fundamental del acueducto municipal.

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La fuerza del afluente causó daños en cerca de 200 metros del trayecto que conduce el agua hasta la planta, donde había una red principal de 20 pulgadas. “La avalancha se llevó toda la línea de aducción. Nunca habíamos enfrentado una emergencia de esta magnitud”, explicó el gerente de la Empresa Municipal de Servicios Públicos de Tame, Caribabare E.S.P., Yuliam Sierra.

Ante esta emergencia, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado anunció que el pasado 18 de julio envió su planta portátil de tratamiento de agua potable con el fin mitigar la situación.

La planta puede tratar hasta 10 litros de agua por segundo para abastecer 4.500 personas cada día, lo que equivale a una población cercana a barrios de Bogotá como La Soledad, Los Laches o Pablo VI.

Dos operarios del Acueducto de Bogotá estarán manejando la planta portátil durante el mes que fue solicitado el acompañamiento por parte de la administración local del municipio de Tame.

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“Desde el Acueducto de Bogotá estaremos siempre dispuestos a colaborar, dentro de nuestras posibilidades, en estas situaciones que ponen en riesgo el abastecimiento para miles de colombianos”, indicó la gerente general Natasha Avendaño.

Las estimaciones indican que restablecer completamente la infraestructura del acueducto en Tame (Arauca) podría demandar una inversión de entre COP 5.000 y 8.000 millones. Hasta el momento no existe una fecha definida para el restablecimiento total del servicio.

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