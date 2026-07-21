Programe su viaje: cierran vagón norte de estación Av. Jiménez por obras del Metro

El cierre de los vagones (norte y central que ya permanecía suspendido) se realizará en horario nocturno de lunes a viernes. EFE/ Mauricio Dueñas Castañeda Foto: EFE - Mauricio Dueñas Castañeda

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La Primera Línea del Metro ya entra en su recta final. En las últimas horas, la Alcaldía de Bogotá reportó el 80 % de avance de la obra que incluye la construcción de los 16 de 23,9 kilómetros de viaducto que irá desde el Patio Taller de Bosa hasta la calle 72 con Avenida Caracas, así como la construcción de estaciones, espacio público y otros componentes del proyecto.

Precisamente, para continuar con los trabajos, la Empresa Metro de Bogotá anunció el cierre del vagón norte de la estación de Transmilenio Av. Jiménez, mientras se avanza con el izaje de las dovelas que conforman el viaducto sobre este corredor vial.

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El cierre de los vagones (norte y central que ya permanecía suspendido) se realizará en horario nocturno de lunes a viernes de 10:00 p.m. a 4:30 a.m. y los fines de semana desde el sábado a las 4:00 p.m. hasta el lunes a las 4:30 a.m., o el martes si el lunes es festivo.

Mientras se desarrolla esta actividad, el ingreso y salida de los usuarios de Transmilenio será por la calle 8, o vagón sur.

La Primera Línea del Metro permitirá movilizar hasta 72.000 pasajeros por hora en cada sentido, reducirá significativamente los tiempos de viaje entre el sur y el norte de la ciudad y se integrará con TransMilenio, el SITP y futuros proyectos como el Regiotram de Occidente y la Línea 2 del Metro. De acuerdo con la Empresa Metro de Bogotá, el recorrido completo entre Bosa y la calle 72 podrá realizarse en aproximadamente 27 minutos, frente a los más de 90 minutos que actualmente tardan muchos usuarios en horas de alta congestión.

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El nuevo hito también coincide con una de las etapas de mayor actividad constructiva del proyecto. Aunque recientemente se han conocido observaciones sobre el avance de algunos acabados y obras de espacio público alrededor de las estaciones, la Administración Distrital sostiene que el cronograma general de la infraestructura principal se mantiene dentro de los tiempos previstos y que la entrega de la Primera Línea continúa proyectada para marzo de 2028.

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