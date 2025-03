Acueducto pidió medidas cautelares para suspender proyecto de Minambiente

La obra PTAR Canoas promete tratar las aguas residuales del 70% de la población de Bogotá. Foto: Cortesía EAAB

El apoderado legal de la Empresa de Acueducto de Bogotá, Camilo José Orrego, presentó ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, una solicitud de medida cautelar de urgencia contra los lineamientos para el ordenamiento ambiental de la Sabana de Bogotá expedido por el Ministerio de Ambiente. Lo anterior, con el objetivo de suspender “de manera inmediata” este proyecto de resolución.

En la Acción Popular, Orrego, argumentó que la medida se requiere de manera expedita, pues el 14 de marzo es la fecha que fijó la cartera de Ambiente para recibir comentarios. Asimismo, justificó que de llegar a expedir el acto administrativo, no se podrá realizar adecuadamente el tratamiento de las aguas residuales producidas en la ciudad de Bogotá y los municipios aferentes a la cuenca del Río Bogotá.

“Lo cual es indudablemente un perjuicio irremediable a los derechos protegidos en las sentencias de primera y segunda instancia, así como un detrimento del patrimonio público invertido por la Empresa para adquirir estos predios y proyectar sus acciones e inversiones para dar cumplimiento a la sentencia”, señaló el apoderado.

Y es que según el alcalde Galán y el equipo jurídico del Distrito, la resolución del Ministerio de Ambiente podría afectar las actuaciones judiciales en los casos del río Bogotá y los Cerros Orientales, porque obstaculizaría obras como la PTAR Canoas, que requiere procesos de remoción de lodos, para cuyo desarrollo se debería efectuar un trámite adicional.

Esta solicitud se suma a la del gobernador de Cundinamarca, Jorge Rey, pidiendo suspender la fecha de plazo hasta tanto, “se adelanten mesas amplias de análisis sobre el modelo de ocupación del territorio”.

De igual manera, la Procuraduría pidió una ampliación de 45 días hábiles, “considerando el impacto de esta normativa y la necesidad de otorgar un tiempo adicional para que los actores interesados puedan realizar un análisis técnico-jurídico riguroso y presentar observaciones que fortalezcan el proyecto”, argumentaron.

La polémica

El proyecto de resolución estipula limitantes para el uso del suelo en 39 municipios de Cundinamarca (incluido Bogotá) y 4 del Meta, es decir, en promedio, 581 mil hectáreas. Y su objetivo se concentra en varios ejes como: la protección de áreas de especial relevancia ambiental, que, según Minambiente, buscan garantizar la conservación de acuíferos, bosques andinos, subxerofitia y humedales, integrándolos en el ordenamiento territorial. También establecen la necesidad de definir la ronda hídrica del río Bogotá y limitar intervenciones en humedales solo si cuentan con su delimitación. Además, en zonas con alta amenaza de inundaciones o movimientos en masa, se priorizará la adaptación basada en ecosistemas.

Sin embargo, el alcalde Carlos Fernando Galán, manifestó su evidente molestia durante una rueda de prensa, reclamando al Ministerio de Ambiente por haber expedido el proyecto, dijo, sin haberlo construido con los gobiernos locales. “Esto viola la Ley. En el mismo Plan Nacional de Desarrollo del Gobierno, establece que ese proceso de determinantes ambientales, tiene que ejercerse en coordinación con los entes territoriales. No se trata que socialicen o nos informen, no. Tienen que construirlas teniendo en cuenta lo que ocurre en el territorio y a las autoridades locales”, sentenció.

Por ello, pidió retirar el proyecto y abrir “un proceso de diálogo”. En caso de que se expida, advirtió, acudirán a diferentes instancias judiciales a nivel administrativo e incluso, dijo, “no descartamos de tipo penal”.

Por su parte, la exministra de Ambiente, Susana Muhamad, indicó en entrevista con Noticias Caracol, que “las puertas el Ministerio siempre estuvieron abiertas y como me voy a negar a una reunión. En 2024 hicimos tres asambleas públicas de la Sabana de Bogotá para hablar de estos lineamientos, 7 mesas técnicas donde siempre el Distrito fue invitado. Tengo las radicaciones de las cartas. Incluso delegaron funcionarios a esas mesas. Y el alcalde sabe. Yo facilité la reunión con el presidente. Entonces no entiendo ese tema”.

Y argumentó que el proyecto de resolución, “que debió hacer 30 años”, respeta las actuales disposiciones de los Planes de Ordenamiento Territorial (POT) de Bogotá y la Sabana. “Queda igual. No hay ningún cambio en eso. Eso sigue. No hay ningún impedimento. La resolución no se está metiendo con proyectos específicos, ni está cambiando los usos de suelo definidos en el POT. Habría que ver por qué el Distrito está haciendo ese análisis”.

Por ahora, se presume que el próximo 10 de marzo, la nueva ministra de Ambiente, Lena Estrada y el primer mandatario de Bogotá, se encuentren en una reunión extraordinaria para discutir estas diferencias y buscar salidas a buen término.

