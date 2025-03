“El Distrito siempre fue invitado”: exministra de Ambiente a alcalde Galán

Susana Muhamad explicó que la resolución “respeta” el actual POT donde ya están incluidos proyectos de vivienda que no se afectarían. Foto: Archivo Particular

Tras la rueda de prensa del alcalde Galán donde informó las decisiones judiciales a nivel administrativo y penal que tomaría en caso de expedirse la resolución sobre los lineamientos para el ordenamiento ambiental de la Sabana de Bogotá, la exministra de Ambiente, Susana Muhamad, respondió sobre esto y demás aseveraciones del primer mandatario de la capital.

En entrevista con Noticias Caracol, Muhamad, sentenció que este proyecto sí fue de conocimiento previo de la Alcaldía, ante los reclamos de Galán por no haberlo construido en coordinación con los entes territoriales.

“Las puertas del Ministerio siempre estuvieron abiertas y como me voy a negar a una reunión. En 2024 hicimos tres asambleas públicas de la Sabana de Bogotá para hablar de estos lineamientos y 7 mesas técnicas donde siempre el Distrito fue invitado. Tengo las radicaciones de las cartas. Incluso delegaron funcionarios a esas mesas. Y el alcalde lo sabe. Yo facilité la reunión con el presidente. Entonces no entiendo ese tema”, dijo.

Incluso, agregó, que “el equipo del Ministerio me dice que ya hay una mesa con ellos la próxima semana y se mirará con todo cuidado”. “La resolución está para consulta, no es una decisión tomada. Tendremos toda la atención a las opiniones del distrito y seguramente la nueva ministra estará muy atenta si hay que corregir algo”, señaló.

Fue entonces que la exministra hizo un llamado al alcalde a “serenarse” y “visen la resolución con cuidado y se sienten con el gobierno”. “Lo que me preocupa de la actitud del alcalde es que está presumiendo la mala fe. Que estamos haciendo algo en contra de Bogotá, de la Sabana. Me sorprende que haya dicho que hay intereses oscuros, si tiene indicio de eso que lo denuncie. Aquí hemos actuado con total transparencia. Y, por el contrario, estamos ayudando a que esta crisis del agua, se empiece a abordar desde la raíz”.

Sobre las posibles afectaciones

El alcalde Galán mencionó afectaciones al desarrollo de la Sabana de Bogotá a nivel de vivienda, transporte y agua. Sobre esto, Susana Muhamad, explicó que la resolución “respeta” las actuales disposiciones de los Planes de Ordenamiento Territorial (POT) de Bogotá y la Sabana. “Queda igual. No hay ningún cambio en eso. Eso sigue. No hay ningún impedimento. La resolución no se está metiendo con proyectos específicos, ni está cambiando los usos de suelo definidos en el POT. Habría que ver por qué el Distrito está haciendo ese análisis”.

Y reiteró en cuánto a que, según la secretaria de Hábitat, Vanessa Velasco, 120 mil viviendas quedarían en incertidumbre, donde familias ya hicieron proceso de preventa o adquisición. “Si las zonas tienen habilitación para construir vivienda en el POT, pueden construirla. No hay ningún impedimento. Lagos de Torca no está comprometido porque está en el POT de 2021″, sentenció.

¿Por qué la resolución?

Muhamad aseveró al citado medio que la resolución se debió hacer hace 30 años. Analizó que en los últimos 18 años, “Bogotá construyó 18 mil hectáreas, la población está creciendo a un ritmo de 0,1 %, estamos casi que en decrecimiento, y en los municipios de la Sabana tenemos 25 mil hectáreas de expansión y construcción hoy habilitadas en los POT tanto en el suelo urbano y de expansión”, explicó.

Por lo tanto, resaltó que la importancia de esta resolución a un territorio declarado en 1993 como un ecosistema de interés nacional, es que “ya hay dentro del POT suficiente suelo para el desarrollo de las próximas décadas. Y lo que se hace es identificar los suelos agrícolas, que hoy están en el POT como suelos rurales y ponerles una protección para que mantengan su vocación agrícola y forestal. Eso es importante para la seguridad alimentaria, tanto como el agua para la región”, señaló.

Asimismo, resaltó que la otra decisión es “proteger ecosistemas estratégicos y poner un gran plan de restauración ecológica que se viene trabajando en un Conpes y dejar en vigencia futuras. De las 9 cuencas que tiene la Sabana para producción de agua, 8 están en agotamiento. La resolución ordena a la CAR verificar eso con rigurosidad técnica y si es necesario declarar desabastecimiento en la Sabana para empezar el proceso de recuperación del agua”, dijo la exministra.

Finalmente, Muhamad, sentenció que la resolución también propende cuidar los humedales y para ello, la CAR” tiene que identificarlos y empezar a hacer un trabajo juicios de delimitación. La región ha perdido 2.200 hectáreas de humedales y eso la hace mucho más susceptible a inundaciones”.

Los lineamientos para el ordenamiento ambiental estarán en consulta pública hasta el 14 de marzo y se espera que eventualmente la Alcaldía y el Gobierno se reúnan la próxima semana para conocer como se construirá el futuro de la Sabana de Bogotá.

