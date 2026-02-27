¿Cambiará la forma de protestar en Bogotá? Distrito estudia ajustes al protocolo

Según la Alcaldía, la revisión busca identificar ajustes que permitan mejorar la aplicación del protocolo, bajo un enfoque de derechos humanos y equilibrio entre garantías como la protesta y la movilidad. Foto: Gustavo Torrijos Zuluaga





Aunque pocas personas lo conozcan, existe un protocolo que regula la protesta en la ciudad, con la cual se intenta mediar en las manifestaciones que han derivado en bloqueos y fuertes afectaciones a la movilidad, especialmente en Transmilenio y en vías principales. La norma en evaluación corresponde al Decreto 053 de 2023, hoy integrado en el Decreto Distrital 642 de 2025.

La revisión se conoció tras la respuesta a un derecho de petición que presentó la concejal Heidy Sánchez Barreto (Pacto Histórico), quien preguntó si el Distrito planea modificar el protocolo y si ese proceso incluirá espacios de diálogo con organizaciones de víctimas y de derechos humanos.

En su respuesta, la Subsecretaría para la Gobernabilidad y la Dirección de Derechos Humanos explicaron que el análisis surge tras recientes jornadas de protesta, que han derivado en bloqueos y fuertes afectaciones a la movilidad, generando tensiones entre distintos derechos ciudadanos. Según la Alcaldía, la intención es revisar cómo se está aplicando el protocolo y determinar si se requieren ajustes que permitan garantizar tanto el derecho a la manifestación como el funcionamiento de la ciudad.

Por ahora, no se han anunciado cambios concretos ni fechas para una eventual modificación. El Distrito aseguró que el proceso continúa en evaluación. Sin embargo, desde sectores políticos y sociales han surgido cuestionamientos ante la posibilidad de que la revisión termine en el endureciendo de la gestión de los bloqueos, especialmente en el sistema Transmilenio y en las principales vías.

El punto de fondo es claro: ¿cómo se protege la protesta sin frenar la ciudad? Esa es la línea que el Distrito intenta redefinir. Por ahora, las normas siguen iguales.

