Adolescente implicado en el asesinato de Jean Claude Bossard aceptó tres cargos: Fiscalía

Ediles y líderes de la localidad coinciden en que este vehículo ya había sido denunciado por al parecer cometer otros delitos. Foto: Redes sociales

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La Fiscalía avanzó en la judicialización del menor de edad que participó en el robo en el que fue asesinado Jean Claude Bossard, de 29 años. Un fiscal de la Unidad de Responsabilidad Penal para Adolescentes le imputó los delitos de homicidio; fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones; tentativa de hurto calificado, las tres conductas agravadas; y falsedad marcaria.

Siga leyendo: La banda de la moto naranja: los otros robos en Usaquén que ya habían sido denunciados

El procesado aceptó tres de los cargos en su contra, excepto el de falsedad marcaria. El juez de control de garantías le impuso al adolescente medida de internamiento preventivo en centro especializado.

¿Qué dijo la Fiscalía?

Según el ente investigador, el joven de 16 años, en compañía de otra persona y a bordo de una motocicleta con placas falsas, habría abordado e intimidado con arma de fuego al joven administrador, Jean Claude Bossard. La víctima, en vía pública del barrio Chicó Navarra, se resistió al robo y fue impactado en varias ocasiones en el forcejeo.

“Unidades de la Policía Nacional que llegaron al lugar se enfrenaron con los dos señalados agresores. Uno de ellos murió, mientras que el menor de edad quedó herido y fue aprehendido en situación de flagrancia”, señaló el fiscal.

¿Quién era Jean Claude Bossard, víctima de la delincuencia?

Su padre confirmó que Jean Claude era administrador de empresas, oriundo de Barranquilla. Bossard trabajaba en los sectores financiero y comercial en Bogotá desde 2023 y, en 2018, vendiendo seguros, aunque también se desempeñó como coordinador de logística de los Juegos Centroamericanos y del Caribe realizados en Barranquilla.

El padre del joven, dijo en Noticias Caracol: “La Policía actuó después de lo habían matado, tenemos que hacer que las autoridades actúen antes. Lo perdimos por esta inseguridad”, dijo Jean Claude.

Más de Bogotá: Fenalco alerta inequidad en proyecto de zonas de rumba en Bogotá y pide modificar el decreto

El padre informó que la familia había llegado a la capital para compartir el cumpleaños del joven. Entre los detalles más dolorosos es que también le habían sugerido al administrador salir del país y aprovechar la doble nacionalidad francesa y su dominio del idioma. “El decía que no dejaba Colombia porque amaba a su país (...) Cumplía 30 años el próximo viernes y como se están dando las cosas, ese día lo vamos a enterrar”, dijo con lágrimas en los ojos.

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.