La banda de la moto naranja: los otros robos en Usaquén que ya habían sido denunciados

Continúa la consternación en Bogotá por el homicidio del joven de 29 años, Jean-Claude Bossard, en medio de un hurto de su celular y una cadena de oro en la tarde del 2 de diciembre en la Av. 19 con calle 108.

Durante la comisión del delito, uno de los dos delincuentes fue abatido por un policía, mientras el otro asaltante, de 16 años, fue aprehendido y traslado a un centro asistencial.

Lo que ha sumado la indignación entre la ciudadanía, fue la revelación de las alertas que la comunidad de Usaquén ya habían hecho sobre la presencia y posible autoría de estos ladrones en otros robos abordo de una llamativa motocicleta color naranja.

Andrés Ardila Vega, edil de esa localidad, publicó en su cuenta de X, tan solo 18 días antes del lamentable hecho, la presencia de esta moto “que estaba delinquiendo en los barrios de San Patricio, Navarra y Chicó. Hoy, los mismos bandidos, asesinaron al joven. Es frustrante haber denunciado y que no haya trascendido para que las autoridades investigaran y dieran con su paradero. Falta policía“, sentenció.

Me preocupa la escalada de inseguridad en la Barrios de Navarra, San Patricio y Chico en Usaquén. Tenemos esta moto identificada como autora de varios hurtos. El miércoles tendremos un Consejo de Seguridad junto con @alcaldiausaquen . ¡Pedimos apoyo de las autoridades!🚨🆘⚠️ pic.twitter.com/WM7yjJaAFy — Andrés Ardila Vega (@ardila_edil) November 14, 2025

Por su parte, Hernán Castro, coordinador de la zona segura de Usaquén, aseguró en diálogo con Noticias Caracol que esta misma motocicleta protagonizó atracos a un restaurante el 20 de octubre y a un joven, el pasado 10 de noviembre, que incluso fue lesionado. “La comunidad se siente insegura. Esta banda también está compuesta por otras dos personas. Se desplazan en un carro Logan de vidrios oscuros que ya tenemos identificadas las placas. Incluso de los Iphone robados nos permitió saber su último punto”.

¿Qué responden las autoridades?

El alcalde Carlos Fernando Galán lamentó el fallecimiento de Jean-Claude Bossard y aseguró que él mismo alertó sobre la presencia de esa motocicleta en la localidad. “Pedí reforzar los esquemas de vigilancia y búsqueda de estos delincuentes. Se activaron unos protocolos de la Policía, reflejo de ello es la reacción rápida cuando ocurre el hecho, no lo suficiente, pues debimos capturarlos antes”.

El primer mandatario de la ciudad, señaló también que Bogotá no tiene un suficiente pie de fuerza. “Hay menos de 16 mil policías. La ciudad tiene menos de 200 policías por cada 100 mil habitantes. Tenemos que trabajar también en las normas que han permitido que una persona capturada después de cometer el delito a mano armada sean liberados. En robo de vehículos, por ejemplo, 7 de cada 10, quedan libres.

Por su parte, el general Giovanni Cristancho, comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, reconoció que el pasado 10 de noviembre se había presentado un enfrentamiento con estos asaltantes, por lo que decidieron priorizar la seguridad en la zona.

“Teníamos unos puestos fijos, por eso teníamos en esa zona unos planes especiales para evitar que se presentaran estos hechos, ya estábamos trabajando, desafortunadamente el día de hoy alcanzaron a cometer este delito”, concluyó.

A las 8 de la noche de este 3 de noviembre, se realizará una velatón en el lugar del homicidio para honrar la memoria de Jean-Claude Bossard.

Mientras tanto, el menor de edad involucrado, una vez se recupere en el centro asistencial, deberá comparecer ante un juez del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes que decidirá el tipo de sanción a imponer.

Las cifras de seguridad muestran el contexto que rodea este hecho. Con corte a octubre de 2025, en Bogotá se han registrado 133.148 hurtos, según datos de la Secretaría de Seguridad.

Aunque la tendencia se mantuvo estable hasta agosto, los casos aumentaron desde septiembre: de 11.000 hurtos reportados ese mes, la cifra ascendió a 13.000 en octubre, el mes más crítico del año. Del total de incidentes, 19.957 fueron cometidos con armas de fuego, una señal del creciente riesgo al que se expone la ciudadanía en su vida cotidiana.

