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Adulta mayor perdió el control de su carro y chocó contra un muro en el norte de Bogotá

La conductora, de 79 años, y su acompañante, de 83, fueron trasladados a la Clínica Santa Fe tras el siniestro vial ocurrido en Usaquén.

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Redacción Bogotá
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16 de julio de 2026 - 12:22 a. m.
Las autoridades investigan las causas del choque ocurrido en la carrera Séptima con calle 142, en la localidad de Usaquén.
Las autoridades investigan las causas del choque ocurrido en la carrera Séptima con calle 142, en la localidad de Usaquén.
Foto: Archivo particular
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Una mujer de 79 años y un hombre de 83 resultaron lesionados luego de que el vehículo en el que se movilizaban se estrellara contra el muro de un conjunto residencial en el norte de Bogotá.

El accidente ocurrió hacia las 3:00 de la tarde de este martes 15 de julio, en la carrera Séptima con calle 142, en el barrio La Cañada, localidad de Usaquén.

De acuerdo con el reporte de la Seccional de Tránsito y Transporte de Bogotá, la conductora del automóvil particular, identificada como María, transitaba por la carrera Séptima en sentido norte-sur cuando, al parecer, perdió el control del vehículo e impactó contra el muro del conjunto residencial Belmira Reservados II, ubicado en la calle 141 # 7B-18.

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Como consecuencia del choque, tanto la conductora como su acompañante, identificado como Rafael Hernández Bustos, de 83 años, resultaron lesionados y fueron trasladados a la Clínica Santa Fe, donde reciben atención médica. Hasta el momento, las autoridades no han informado la gravedad de sus heridas.

La hipótesis del siniestro aún es materia de investigación. Sin embargo, el informe preliminar de las autoridades señala que el accidente habría estado relacionado con una posible pérdida de control del vehículo, mientras avanzan las verificaciones para establecer las causas exactas del hecho.

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