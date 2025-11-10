Agenda de movilizaciones en Bogotá: manifestaciones del 10 al 16 de noviembre 2025

Este 7 de octubre en Bogotá, se registraron manifestaciones impulsadas por el Gobierno del presidente Gustavo Petro a favor de Palestina. Foto: Óscar Pérez

Bogotá se prepara para una nueva ronda de expresión ciudadana, con todo y las presiones a la movilidad que en ocasiones generan. La agenda distrital de movilizaciones semana del 10 al 16 de noviembre abre con plantones, marchas y convocatorias de distinta naturaleza, todas registradas oficialmente por la Alcaldía Mayor.

La convocatoria incluye manifestaciones tempranas, con puntos de encuentro concentrados en zonas clave de la ciudad. La Secretaría Distrital de Gobierno y la Secretaría Distrital de Movilidad han pedido a los ciudadanos y al transporte público estar alertas, ya que varios eventos pueden generar cierres viales, bloqueos y afectaciones al sistema de transporte masivo.

Agenda de movilizaciones en Bogotá

Lunes 10 de noviembre 2025

7:00 a.m. - Plantón: Manifestación Reserva ActivaProcuraduría General de la Nación

Martes 11 de noviembre 2025

9:00 a.m. – Plantón: Juntos por los derechos de nuestros hijos con discapacidadEdificio Duarte Valero (Carrera 68B Bis con Calle 62)

12:00 m. - Plantón: Bienestar, Soluciones, CoherenciaFundación Universitaria Konrad Lorenz (Carrera 9 con Calle 62)Convoca: Sector estudiantil

Miércoles 12 de noviembre 2025

10:00 a.m. – Plantón: Manifestación por la infraestructura educativaParque Las Margaritas (Calle 51ª Sur con Calle 82ª)

Viernes 14 de noviembre 2025

10:00 a.m. - Plantón: Conmemoración 208 años fallecimiento Policarpa Salavarrieta “La Pola”Monumento a La Pola (Eje Ambiental)Convoca: Colectivos feministas

Domingo 16 de noviembre 2025

10:00 a.m. – Plantón: Manifestación por la equidad salarialMonumento a los Héroes Caídos en Combate (Calle 26)

Recomendaciones para la ciudadanía

Consulta información actualizada en los canales oficiales de la Secretaría Distrital de Gobierno y autoridades de tránsito.

Planifica tus desplazamientos teniendo en cuenta posibles desvíos o cierres viales.

Si participas en alguna movilización, hazlo de forma pacífica, respetuosa y sin afectar los derechos de otras personas.

Más allá del impacto en la movilidad, la agenda refleja las tensiones sociales latentes: reclamaciones laborales, derechos ciudadanos, y la vigencia del derecho a protestar en una ciudad que acumula casi 1.500 movilizaciones hasta octubre de 2025 (año que registra un incremento del 17 % frente al 2024).

