Av. Caracas en obras: qué rutas cambian por el cierre entre calles 76 y 80

La Secretaría de Movilidad autorizó las novedades para dar continuidad a las obras del metro. Le contamos los detalles.

Redacción Bogotá
10 de noviembre de 2025 - 03:41 p. m.
Obras del Metro de Bogotá, a la altura de la Av. Caracas entre calles 26 y 28.
Foto: Óscar Pérez
El tramo de la av. Caracas entre la calle 76 y la calle 80 entra en una pausa para el conductor de Bogotá. A partir de las 10:00 p.m. del 9 de noviembre de 2025 se cerrará en ambos sentidos por un periodo estimado de un mes, como parte de las obras para construir el viaducto de la Línea 1 del Metro de Bogotá.

Para mitigar el impacto, la Secretaría Distrital de Movilidad autorizó rutas alternas para automóviles particulares, buses articulados y peatones.

Más información sobre Bogotá: Se entregó el segundo implicado en el homicidio del estudiante Jaime Moreno.

En el plan figuran desvíos por calles 76, 77 y carreras 16A, 20C, 24. Las rutas de TransMilenio y SITP también cambian: los articulados de sur-norte por la Caracas que toman la calle 80 al occidente seguirán por la calzada occidental en contraflujo.

El cierre incluye:

  • Un carril hacia el norte-sur y sur-norte en la calzada exclusiva de TransMilenio entre calles 76 y 77.
  • Cierre total de la calzada mixta en sentido sur-norte en el mismo tramo.
  • Dos carriles cerrados en sentido sur-norte entre calles 77 y avenida calle 80.
  • Un carril exclusivo de TransMilenio cerrado en el tramo avenida calle 80 hacia 125 metros al norte.
  • Un cierre del carril de conexión av. Caracas hacia av. calle 80 en sentido sur-occidente.

Asimismo, se implementarán las siguientes intersecciones semafóricas:

  • Calle 76 con carrera 20C
  • Calle 77 con carrera 24

Los peatones están cubiertos: el corredor peatonal quedará habilitado transversalmente por la intersección av. Caracas con calle 78.

El Distrito pidió a todos los conductores y transeúntes acatar la señalización dispuesta y movilizarse con precaución en el área de influencia del cierre.

Le puede interesar: Estado crítico: dos niños en coma tras ser arrollados por conductor ebrio.

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.

Redacción Bogotá

Por Redacción Bogotá

Todas las noticias de Bogotá están aquí. El Espectador, el valor de la información.@bogotaEEbogota@elespectador.com
