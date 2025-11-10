Av. Caracas en obras: qué rutas cambian por el cierre entre calles 76 y 80

Obras del Metro de Bogotá, a la altura de la Av. Caracas entre calles 26 y 28. Foto: Óscar Pérez

El tramo de la av. Caracas entre la calle 76 y la calle 80 entra en una pausa para el conductor de Bogotá. A partir de las 10:00 p.m. del 9 de noviembre de 2025 se cerrará en ambos sentidos por un periodo estimado de un mes, como parte de las obras para construir el viaducto de la Línea 1 del Metro de Bogotá.

Para mitigar el impacto, la Secretaría Distrital de Movilidad autorizó rutas alternas para automóviles particulares, buses articulados y peatones.

En el plan figuran desvíos por calles 76, 77 y carreras 16A, 20C, 24. Las rutas de TransMilenio y SITP también cambian: los articulados de sur-norte por la Caracas que toman la calle 80 al occidente seguirán por la calzada occidental en contraflujo.

El cierre incluye:

Un carril hacia el norte-sur y sur-norte en la calzada exclusiva de TransMilenio entre calles 76 y 77.

Cierre total de la calzada mixta en sentido sur-norte en el mismo tramo.

Dos carriles cerrados en sentido sur-norte entre calles 77 y avenida calle 80.

Un carril exclusivo de TransMilenio cerrado en el tramo avenida calle 80 hacia 125 metros al norte.

Un cierre del carril de conexión av. Caracas hacia av. calle 80 en sentido sur-occidente.

Asimismo, se implementarán las siguientes intersecciones semafóricas:

Calle 76 con carrera 20C

Calle 77 con carrera 24

Los peatones están cubiertos: el corredor peatonal quedará habilitado transversalmente por la intersección av. Caracas con calle 78.

El Distrito pidió a todos los conductores y transeúntes acatar la señalización dispuesta y movilizarse con precaución en el área de influencia del cierre.

