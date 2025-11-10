Av. Caracas en obras: qué rutas cambian por el cierre entre calles 76 y 80

Escucha este artículo
El tramo de la av. Caracas entre la calle 76 y la calle 80 entra en una pausa para el conductor de Bogotá. A partir de las 10:00 p.m. del 9 de noviembre de 2025 se cerrará en ambos sentidos por un periodo estimado de un mes, como parte de las obras para construir el viaducto de la Línea 1 del Metro de Bogotá.
Para mitigar el impacto, la Secretaría Distrital de Movilidad autorizó rutas alternas para automóviles particulares, buses articulados y peatones.
En el plan figuran desvíos por calles 76, 77 y carreras 16A, 20C, 24. Las rutas de TransMilenio y SITP también cambian: los articulados de sur-norte por la Caracas que toman la calle 80 al occidente seguirán por la calzada occidental en contraflujo.
El cierre incluye:
- Un carril hacia el norte-sur y sur-norte en la calzada exclusiva de TransMilenio entre calles 76 y 77.
- Cierre total de la calzada mixta en sentido sur-norte en el mismo tramo.
- Dos carriles cerrados en sentido sur-norte entre calles 77 y avenida calle 80.
- Un carril exclusivo de TransMilenio cerrado en el tramo avenida calle 80 hacia 125 metros al norte.
- Un cierre del carril de conexión av. Caracas hacia av. calle 80 en sentido sur-occidente.
Asimismo, se implementarán las siguientes intersecciones semafóricas:
- Calle 76 con carrera 20C
- Calle 77 con carrera 24
Los peatones están cubiertos: el corredor peatonal quedará habilitado transversalmente por la intersección av. Caracas con calle 78.
El Distrito pidió a todos los conductores y transeúntes acatar la señalización dispuesta y movilizarse con precaución en el área de influencia del cierre.
