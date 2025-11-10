Taxista que atropelló a 11 personas en Bogotá aceptó cargos ante la Fiscalía

Los hechos ocurrieron la noche del sábado 8 de noviembre. Entre los heridos hay cuatro menores de edad, dos de ellos con muerte cerebral, según confirmaron los familiares. El conductor del taxi involucrado, de 56 años, fue capturado. Foto: Archivo Particular

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

En una audiencia de imputación de cargos, José Eduardo Chala Franco aceptó en las últimas horas su responsabilidad en el siniestro que dejó 11 personas heridas, entre ellas dos menores en estado crítico, el pasado 3 de noviembre en el sur de Bogotá. En vista de lo anterior, la Fiscalía solicitará medida de aseguramiento en centro carcelario, mientras avanza el proceso penal.

El conductor, señalado por la Fiscalía General de la Nación de ser responsable del atropello múltiple ocurrido en la localidad de San Cristóbal, fue imputado por los delitos de homicidio agravado en grado de tentativa y lesiones personales dolosas agravadas, en concurso heterogéneo.

Más información sobre Bogotá: Semana laboral en Bogotá: 670 vacantes para profesionales y técnicos calificados.

Según el ente acusador, Chala conducía un taxi en estado de embriaguez la noche del 8 de noviembre, cuando perdió el control del vehículo y arrolló a 11 personas que caminaban por el barrio Santa Rita Sur Oriental, entre ellas cuatro menores de edad. Dos de los niños permanecen en estado crítico y fueron inducidos a coma en el hospital Santa Clara.

Durante la diligencia judicial, la Fiscalía presentó pruebas que incluyen registros de cámaras de seguridad, el informe de alcoholemia y las valoraciones médicas de las víctimas.

Tras escuchar los cargos, Chala Franco aceptó su responsabilidad y la Fiscalía solicitó medida de aseguramiento en establecimiento carcelario, al considerar que representa un riesgo para la comunidad y para el avance del proceso.

El caso causó conmoción en la capital. Vecinos y familiares de las víctimas exigieron justicia y mayor control sobre los conductores en estado de embriaguez.

Según datos de la Secretaría de Movilidad, en lo corrido de 2025 se han impuesto más de 580 sanciones por conducción bajo efectos del alcohol en Bogotá, cifra que mantiene en alerta a las autoridades.

Le puede interesar: Estado crítico: dos niños en coma tras ser arrollados por conductor ebrio.

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.