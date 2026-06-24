“Agradezco su respaldo”: Galán y De la Espriella conversaron por primera vez tras elecciones

El alcalde detalló que la conversación "fue corta, pero positiva". Foto: Santiago Ramírez

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El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, sostuvo este miércoles lo que sería su primera conversación de conocimiento público con un alcalde local. Se trata del primer mandatario de Bogotá, Carlos Fernando Galán, quien a través de su cuenta en X detalló que el diálogo “fue corto, pero positivo”.

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A su vez, por medio de un comunicado, De la Espriella expresó que el alcalde lo felicitó por el triunfo obtenido en las elecciones presidenciales de segunda vuelta. “Le manifestó que, por encima de cualquier diferencia política, el interés superior debe ser el bienestar de los ciudadanos (...) No hay divisiones ideológicas cuando se trata de trabajar por el progreso de Bogotá”.

En ese mismo sentido, Galán respaldó el mensaje asegurando que “Bogotá no tiene tiempo para diferencias ni discusiones políticas” y ambos coincidieron en trabajar mancomunadamente para “sacar adelante los grandes proyectos” de la ciudad, puntualizó el alcalde.

Antes del proceso de escrutinio, Galán ya había reconocido el triunfo de De la Espriella en el preconteo y expresó previamente su voluntad de trabajar de la mano con el Gobierno Nacional.

Esta primera conversación cobra especial relevancia de cara al futuro de la infraestructura y las finanzas de la capital, que dependen en gran medida de la cofinanciación de la Nación. Como ejemplo, están proyectos como las futuras líneas del Metro, la PTAR Canoas o las grandes obras de movilidad regional.

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Al respecto, el analista político Carlos Arias resalta que, si bien Bogotá tiene la capacidad para blindar varios de sus proyectos estratégicos, hay otros en los que simplemente no podría avanzar sin el concurso de la Nación, como la celeridad de las decisiones regulatorias y ambientales.

Los retrasos en estas áreas podrían frenar planes clave, tal como se alertó durante uno de los principales focos de tensión de los últimos años: la discusión sobre el desarrollo urbano de Bogotá y las determinantes ambientales de la Sabana, expedidas por el Ministerio de Ambiente.

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