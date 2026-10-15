Aguacero en Soacha: inundaciones afectaron la Autopista Sur y TransMilenio

A las 6:54 p. m., el sistema reportó que las inundaciones en el carril mixto frente a la estación San Mateo, en sentido occidente-oriente, impedían la operación de la ruta…

La movilidad entre Soacha y Bogotá tuvo serias complicaciones este miércoles 14 de octubre por las inundaciones que dejaron las lluvias de la tarde. La acumulación de agua en la Autopista Sur dificultó el paso de vehículos cerca de la estación Terreros, mientras que, en otro punto del corredor, las condiciones de la vía obligaron a suspender el servicio de Transmilenio.

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A las 6:54 p. m., el sistema reportó que las inundaciones en el carril mixto frente a la estación San Mateo, en sentido occidente-oriente, impedían la operación de la ruta circular San Mateo. La suspensión se mantiene hasta que las condiciones lo permitan.

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La afectación al transporte se sumó a las escenas registradas por ciudadanos en distintos sectores de Soacha: carros y motos que no podían avanzar con normalidad, atrapados en medio de calles cubiertas de agua. Las imágenes difundidas en redes sociales mostraron la dimensión de las acumulaciones tras el aguacero.

Un conductor quedó atrapado en su vehículo

Las inundaciones también alcanzaron sectores residenciales como Quintanares y Julio Rincón, cerca del colegio Julio César Turbay. Según un reporte de Periodismo Público, un conductor quedó atrapado en su vehículo por el nivel del agua que cubría una calle. El hombre logró salir del automotor.

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Otros reportes ciudadanos señalaron afectaciones en la zona industrial de Cazucá y en La Capilla. Por ahora no se ha establecido cuántas vías se afectaron ni cuánto tiempo tardó en bajar el nivel del agua.

Una conexión clave para los viajeros

La Autopista Sur concentra buena parte de los desplazamientos entre Soacha y Bogotá. Por eso, las inundaciones en sus carriles no solo afectan a quienes viven en los barrios cercanos, sino también a trabajadores, estudiantes y otros pasajeros que dependen de este corredor para llegar a sus destinos.

Por ahora, no se ha divulgado un balance oficial sobre la extensión de las inundaciones, los daños ocasionados o el tiempo necesario para normalizar la movilidad en los puntos afectados.

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