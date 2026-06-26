Aguas negras inundan 160 viviendas en Engativá: vecinos apuntan a presunto error en una obra

Los residentes aseguran que las aguas residuales ingresan a sus viviendas desde el 20 de junio y piden una solución urgente. Foto: Acueducto de Bogotá

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Una emergencia sanitaria mantiene en alerta a los habitantes de Ciudadela Bachué II, en la localidad de Engativá, luego de que el colapso del sistema de alcantarillado provocara el ingreso de aguas negras a cerca de 160 viviendas, afectando principalmente a los apartamentos del primer piso.

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De acuerdo con denuncias de la comunidad y del concejal José Cuesta (Pacto Histórico), el problema se habría originado hace aproximadamente cuatro o cinco meses durante unas labores de mantenimiento realizadas por operarios de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB).

Según la denuncia, durante una intervención para destapar una tubería, una manguera utilizada por los trabajadores quedó atascada dentro del sistema. Ante la imposibilidad de retirarla, presuntamente fue cortada y un fragmento permaneció dentro de la red de alcantarillado.

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Con el paso de los meses, ese elemento habría generado un taponamiento que terminó provocando el desbordamiento de aguas residuales hacia las viviendas del sector, ubicado entre las calles 82B y 83A con carrera 97D.

Los residentes aseguran que la situación se agravó desde el pasado 20 de junio, cuando las aguas negras comenzaron a ingresar a los apartamentos.

“Tenemos tres niñas; una de ellas ya estuvo hospitalizada por los malos olores. Nos vimos obligados a trasladarnos de apartamento porque así no podemos estar”, relató uno de los habitantes en declaraciones divulgadas por el concejal José Cuesta.

Según la información conocida, una menor también habría sido hospitalizada por complicaciones respiratorias y afecciones en la piel asociadas a la exposición prolongada a los malos olores y a las aguas residuales.

Los vecinos afirman que han radicado al menos seis solicitudes ante la Empresa de Acueducto para reportar la emergencia, pero aseguran que hasta ahora no han recibido una solución definitiva. Mientras tanto, varias familias decidieron abandonar temporalmente sus viviendas debido a las condiciones de salubridad.

Piden una intervención urgente

Ante la situación, el concejal José Cuesta Novoa solicitó la intervención inmediata de la EAAB y advirtió que la emergencia representa un riesgo para la salud pública, especialmente para niños y adultos mayores.

“La grave situación de salubridad pública afecta la salud de niños y adultos mayores. La crisis fue causada por la EAAB cuando introdujeron una manguera para destapar la cañería y dejaron un pedazo dentro de la tubería, lo que generó el taponamiento y el desbordamiento de las aguas servidas”, afirmó el cabildante.

Frente a los señalamientos, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá respondió que revisará el caso para establecer las causas de la emergencia.

“Queremos validar al detalle la situación presentada. Nuestro equipo operativo va a revisar la situación que nos informa para dar solución lo más pronto posible. Gracias por el reporte, seguimos atentos al caso”, indicó la entidad.

Mientras la EAAB adelanta la verificación técnica para determinar el origen del colapso, las familias afectadas continúan conviviendo con aguas residuales dentro de sus viviendas y esperan una solución definitiva que permita superar la emergencia sanitaria.

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