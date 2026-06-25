Terremoto en Venezuela: con bomberos y equipos técnicos; así prestará ayuda Bogotá

Residentes aguardan en la calle por miedo a posibles réplicas de los terremotos, en la localidad de Catia La Mar. Foto: EFE - Ronald Pena R.

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Venezuela está enfrentando una de sus peores tragedias de desastre natural del último siglo. Dos terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 se registraron con apenas 39 segundos de diferencia, arrasando con edificios, comercios y viviendas que sepultaron a miles de víctimas.

En menos de 24 horas, el reporte oficial del régimen habla de 188 muertos, 1.520 heridos ingresados en hospitales, 157 desaparecidos; además del registro de 140 réplicas y la pérdida de 250 edificios. Precisamente, en medio del dolor y la angustia por no encontrar a sus familiares, la población civil clama por la ayuda internacional que permita avanzar con mayor celeridad los rescates, a partir de maquinaria y personal especializado.

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Desde Colombia, el Gobierno Nacional anunció el envío de apoyo humanitario al epicentro del terremoto (Morón, estado de Carabobo); la zona cero, estado de La Guaira y la capital, Caracas.

Coordinado por la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo y Desastre (Ungrd), 60 especialistas de búsqueda y rescate urbano, además de cuatro binomios caninos y 12 toneladas de equipos, viajarán este jueves al territorio vecino, con el apoyo de la Fuerza Aeroespacial Colombiana.

El director de la Ungrd, Javier Pava, detalló que las primeras horas estarán enfocadas en la valoración de la situación y, posteriormente, entre las 48 y 72 horas siguientes, en la búsqueda y rescate de personas atrapadas.

Una vez se consolide la evaluación de daños y pérdidas, “podrán definirse requerimientos adicionales relacionados con atención hospitalaria y asistencia humanitaria para la población afectada”, acotó Pava.

Bogotá participará de la búsqueda

En el equipo de 60 rescatistas, están 11 uniformados del Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá. Con ellos, viajará también Dastan, un perro especializado en búsqueda y localización de personas atrapadas.

“Este es un equipo entrenado y reconocido a nivel internacional en la búsqueda y rescate en estructuras colapsadas (...) El pueblo venezolano puede contar con Bogotá”, afirmó el alcalde, Carlos Fernando Galán.

Por su parte, el director del Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático - IDIGER, Guillermo Escobar, informó que a Venezuela llegará también un equipo técnico de ingenieros, patólogos y demás instrumentos que permitan valorar todas las estructuras que pudieron haber tenido afectación.

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En paralelo, Escobar anunció que, junto a la Empresa de Telecomunicaciones, ETB, buscan garantizar que el equipo mantenga en todo momento comunicación satelital y, junto a la Empresa de Acueducto y Alcantarillado, “generar posteriormente acciones que se requieran de potabilización de agua”.

Así puede donar en Bogotá

La Fundación Juntos Se Puede habilitó un centro de acopio en Bogotá para recibir donaciones que serán enviadas a las comunidades damnificadas. El punto de recolección está ubicado en la calle 104 #54-31, en el barrio Pasadena, localidad de Suba, y funciona todos los días entre las 7:00 a.m. y las 6:00 p.m.

La organización explicó que, debido a la magnitud de la emergencia, se prioriza la recolección de artículos de primera necesidad que puedan contribuir a la atención inmediata de las familias afectadas.

Mientras tanto, la Cruz Roja Colombiana también activó mecanismos para ayudar a las personas que no han logrado establecer comunicación con sus familiares en Venezuela tras la emergencia.

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Y por ahora, solo habilitó donaciones monetarias a la cuenta corriente Davivienda 0560455069996490, mientras realizan un censo de las principales necesidades básicas que requieran los damnificados.

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