Policía desmintió supuesto robo en el Estéreo Picnic tras video viral

La Policía Metropolitana de Bogotá aclaró que no se trataba de un caso de robo. Foto: El Espectador - José Vargas

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Lo que comenzó como una alerta en redes sociales en medio del Festival Estéreo Picnic terminó siendo un caso de desinformación. Un video que circuló la noche del 20 de marzo señalaba a cuatro personas como presuntos ladrones dentro del evento, pero las autoridades desmintieron esa versión.

Las imágenes, grabadas en el Parque Simón Bolívar, mostraban a tres hombres y una mujer siendo requeridos por uniformados, mientras algunos asistentes denunciaban el supuesto robo de celulares bajo la modalidad de “cosquilleo”. En los videos, los cuatro aparecían incluso dentro de un vehículo policial, lo que llevó a muchos a asumir que habían sido capturados en flagrancia.

#INSEGURIDAD. Ladrones atrapados anoche 20MAR, en Festival Estéreo Picnic (Bogotá). Los cuatro delincuentes estaban robando con la modalidad de cosquilleo a varios asistentes al evento, una de las víctimas se percató y dio aviso a las autoridades que se los llevaron capturados. pic.twitter.com/ocDQT9DglN — Colombia Oscura (@ColombiaOscura) March 21, 2026

La versión se viralizó rápidamente y fue interpretada como un operativo exitoso contra bandas dedicadas al hurto en eventos masivos, una problemática frecuente en escenarios con alta concentración de público.

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Sin embargo, horas después, la Policía Metropolitana de Bogotá aclaró que no se trataba de un caso de robo.

De acuerdo con el reporte oficial, las cuatro personas que aparecen en los videos no fueron capturadas ni judicializadas. La intervención policial se dio por comportamientos agresivos hacia otros asistentes, presuntamente bajo los efectos del alcohol.

Por esta razón, fueron trasladadas a un Centro de Traslado por Protección (CTP), una medida preventiva que se aplica cuando una persona puede representar un riesgo para sí misma o para terceros y que no implica la comisión de un delito.

Las autoridades también confirmaron que no se instauró ninguna denuncia en su contra, no se pudo corroborar que hicieran parte de una red de hurto bajo la modalidad de cosquilleo y no registran antecedentes judiciales.

Tras cumplir el tiempo establecido en el CTP, las cuatro personas recuperaron su libertad sin enfrentar cargos.

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